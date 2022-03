Elias Ustariz, ex-bailarino da Dança dos Famosos avalia samba de mãe da Lexa

Com sua experiência profissional, Elias diz que Darlin primeiro tem que conhecer os instrumentos e toda a movimentação e nota da bateria

Professor de Érika Januza no Dança dos Famosos, na edição de 2018, Elias Ustariz analisou a performance da mãe da Lexa, Darlin Ferratty. Ela foi escolhida para ser Rainha de Bateria da Império Serrano e hoje enfrenta críticas pela performance da dança durante o ensaio. “É fato que ela precisa estar alinhada com a bateria, tem que ter mais elegância e participação”, pontuou.

Com sua experiência profissional, Elias diz que Darlin primeiro tem que conhecer os instrumentos e toda a movimentação e nota da bateria. “Ela é uma figura, uma ótima pessoa, mas precisa entender que está em um cargo importante e que o samba de avenida é diferente do que a gente dança no churrasco de quintal em casa”.

Elias afirma que ela ainda tem tempo para aprender, mas precisa se dedicar. “O tempo é bem relativo de pessoa para pessoa. O profissional deve estar disposto a ensinar, e ela disposta a aprender. O samba é uma atividade com cardio e frequência muito alta, então tem que se dedicar”. “O mais importante do que decorar os passos é conseguir soltar o quadril, que é o mais difícil, e marcar a cadência. A cadência é o mais importante do que qualquer movimento”.

Elias ainda da dicas para sambar bem. “Primeiro tem que escutar a música, porque o samba é uma dança de muita sensação. E precisa praticar, porque para sambar, você precisa ter muito fôlego”.

Fotos: Divulgação @eliasustariz | CO Assessoria