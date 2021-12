‘Ideias à venda”: novo reality apresentado por Eliana estreia em março na Netflix

A apresentadora gravou na surdina o novo reality show que contará com a presença de Mariana Rios e Caio Castro

Em março, estreia o novo reality show da Netflix com apresentação de ninguém mais, ninguém menos do que Eliana: “Ideias à Venda”.

O reality show de empreendedorismo consiste em seis episódios com quatro empreendedores do mesmo segmento passando por diversas provas até chegar ao prêmio final para investir em seu próprio negócio.



Em cada episódio será um segmento diferente: alimentação, beleza, inovação, moda, mundo pet e utilidades. A cantora e atriz, Mariana Rios será mentora no episódio a respeito de moda; e o ator, Caio Castro será mentor no episódio da alimentação, porque ele é dono de uma rede de hamburguerias tendo conhecimento no mercado.



Luisa Mell também será mais uma convidada no mundo pet, obviamente; e Enzo Celulari, filho de Edson e Claudia Raia, participará do episódio de inovação, porque é dono de uma marca de causas sociais. Cada jurado usa de seus conhecimentos para ajudar os participantes.



O convite a Eliana para comandar o reality show não foi à toa, porque a loira tem conhecimento da área de negócios, afinal de contas, ela já chegou a comandar quatro empresas simultaneamente, mas atualmente agencia somente EMB Produções, que agencia sua carreira e a de outros artistas.