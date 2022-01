Eliana terá programa de entrevistas com a Play9

Apresentadora anunciou a novidade em seu Instagram, em uma caixinha perguntas respondendo seus seguidores

Sem dúvidas, 2022 será um ano de muito trabalho para a apresentadora Eliana. Além do reality show de empreendedorismo na Netflix, como já noticiamos aqui, ela também terá um programa de entrevistas junto com a Play9, gestora de conteúdo de Felipe Neto.

Além do reality show de empreendedorismo na Netflix, como já noticiamos aqui, ela também terá um programa de entrevistas junto com a Play9, gestora de conteúdo de Felipe Neto

Quem contou a novidade foi a própria apresentadora em seu Instagram (@eliana) respondendo a um seguidor na caixinha de perguntas, ferramenta do aplicativo, que lhe perguntou os projetos de 2022. Além do profissional, a loira revelou um projeto bem pessoal: “Em breve uma temporada de um programa de empreendedorismo na @netflixbrasil, novos formatos para o @programaeliana e um projeto de entrevistas, para o digital, com a @oficialplay9 e me casar na igreja (zoeira kkk)”, respondeu.

Quem contou a novidade foi a própria apresentadora em seu Instagram respondendo a um seguidor na caixinha de perguntas, ferramenta do aplicativo, que lhe perguntou os projetos de 2022.

A apresentadora do SBT não deu mais detalhes sobre o programa de entrevistas.

A apresentadora do SBT não deu mais detalhes sobre o programa de entrevistas

A Play9 é uma gestora de conteúdo de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, fundada em 2019, de inteligência digital para marcas pessoais e de empresas e produtos com diversos influenciadores de diversos segmentos. No casting, além de Felipe e Eliana, que entrou no fim do ano passado, grandes nomes como o gamer Nobru, apresentadoras Ana Paula Padrão e Fátima Bernardes, atriz Gio Ewbank e o jogador de futebol Vinicius Júnior, entre outros.