‘EletroTribalistas’ revisita músicas do trio, com produção de Carlinhos Brown e DJ Fernando Deeplick

Projeto traz uma seleção de hits da discografia dos Tribalistas, em formato para dançar na pista, além de uma música inédita

Os Tribalistas, grupo que conquistou o Brasil, formado pelo trio Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, e Marisa Monte, é a inspiração que levou à criação de EletroTribalistas, projeto com produção musical do próprio Carlinhos Brown e do renomado DJ e produtor Fernando Deeplick. O EP, com versões eletrônicas de grandes sucessos do grupo, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (17), via o selo Candyall Music.

Para Brown, o projeto é mais um elemento que celebra a amizade e parceria “tribalística”.

“EletroTribalistas já estava pronto para nascer, mas a interdisciplinaridade do tempo é maestrina, não temos esse controle. E todo projeto Tribalista nasce pelo amor, são adaptações de químicas que já estavam escolhidas para acontecer, como o próprio encontro entre Arnaldo, Marisa e eu. Estivemos nos últimos anos buscando adaptações para os novos momentos dentro de um teor também novo de disciplinas. Nós estamos sempre compondo juntos e separadamente, ou aparentemente separados, mas em verdade sempre juntos, e iluminados também pelas rítmicas de parceiros como Cézar Mendes, Pedro Baby, Dadi, Pretinho da Serrinha, Marcelo Costa; e ainda outros tantos com seus talentos e olhares atentos como Margareth Menezes, Carminho, Dora Buarque de Hollanda, Dora Jobim, Alê Siqueira, Vik Muniz, Leonardo Eyer, Antoine Midani, Batman Zavareze, William Jr., Leonardo Netto, Simon Fuller, Daniel Carvalho, Flávio de Souza, Rita Murtinho, Maria Fortes, Ricardo García, entre tantos outros potentes nomes que se entrelaçam para sermos esse Movimento. Somos muitos, e quando juntos, somos um só. Esse álbum é uma nova nota dada em tom comemorativo por nossa amizade, união, parceria tribalística que tem marcados 20 anos nos calendários físicos, mas que vão muito além do tempo regulamentar”, declara o artista.

E completa: “É importante também ressaltar que o maternar de Marisa está a todo momento nos embalando a todos, e também abrindo portas a partir de suas claves perceptivas e as famílias vão se entrelaçando. A evolução está na adaptação, e essas ressonâncias eletrônicas são também parte de uma busca nossa constante por reestruturações das visões de mundo através de ações concisas de respeito às diversidades de tempos, escolhas, agregando novos conhecimentos e execuções possíveis, que engrossem esse caldo de misturas e faça nascer novas sinergias criativas”.

Eletrotribalistas traz seis versões das canções “Baião do Mundo”, “Passe em Casa”, “Carnavália”, “Velha Infância”, “Tribalivre”, “Diáspora”, além da faixa inédita que dá título ao EP, de autoria Deeplick, Brown e Marisa Monte, que conta com a participação especial Future OHM, um dos projetos capitaneados por Deeplick. A escolha das músicas, segundo Deelick, foi feita em conjunto com os integrantes dos Tribalistas.

“Essa parceria começou há muito tempo. Sempre tive vontade de fazer coisas com os Tribalistas e falei para o Brown sobre essa vontade. Ele colocou uma música na minha mão e fomos batendo uma bola sobre a produção musical delas. Mandamos para os demais integrantes e o resultado é que eu acabei fazendo muito mais músicas para esse projeto de remix. Eu já trabalhei individualmente com todos os membros dos Tribalistas e sempre achei que esse era o som deles. Fizemos essas produções evidenciando as percussões e deixando o trabalho mais tribal mesmo com a bela mistura da música eletrônica com a brasileira. Nada muito batidão, mas tudo em equilíbrio e em harmonia, preservando a sonoridade típica do Brasil”, fala Fernando Deeplick, um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira, que já trabalhou com com Shakira, Wanessa Camargo, Claudia Leitte, Gabriel, O Pensador e Lan Lan.

Fernando Deeplick (Crédito José de Holanda)

Reforçando a versatilidade dos Tribalistas, neste trabalho, as músicas ganham uma nova roupagem que mescla elementos da música eletrônica com orgânicos, ressaltando células percussivas, violão e synths, que trazem uma sonoridade tipicamente brasileira com nuances do trap, house, samba, entre outros gêneros.

Selo e editora do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, a Candyall Music vem movimentando a cena musical com a apresentação de novos talentos. Fundada em 2002, a empresa administra a obra do artista Carlinhos Brown, além dos fonogramas infantis Paxuá e Paramim e da banda Timbalada.