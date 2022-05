Elenco de “Nunca desista de seus sonhos” começa a turnê por Brasília

Com record de público, a peça segue em turnê pelo Brasil já com datas confirmadas para São José dos Campos, Paraná e Salvador.

Myrian Rios, Nizo Neto, Mari Feil e Murilo Cunha estiveram esse final de semana em Brasília no Teatro Royal Tulip para duas apresentações do espetáculo “Nunca desista de seus sonhos” de Augusto Cury, com a direção de Rogério Fabiano, produção da Deca Produções e produção nacional da Applaus sob o comando de Luciano Cardoso.

Encantados com a beleza do hotel em que ficaram hospedados e o tratamento em que foram recebidos na cidade, posaram para as fotos em um dos restaurantes mais famosos de Brasília, o “Manuelzinho Restaurante”.

Encantados com a beleza do hotel em que ficaram hospedados e o tratamento em que foram recebidos na cidade, posaram para as fotos em um dos restaurantes mais famosos de Brasília, o “Manuelzinho Restaurante”.

A peça segue em turnê pelo Brasil já com datas confirmadas para São José dos Campos, Paraná e Salvador

Com record de público, a peça segue em turnê pelo Brasil já com datas confirmadas para São José dos Campos, Paraná e Salvador.