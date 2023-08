Elegância e Estilo Urbano: Conheça o Novo GEL-NYC™️ da ASICS

Conheça o Estilo Contagiante de Nova York com o Novo GEL-NYC™️ da ASICS

A marca de calçados esportivos ASICS celebrou ontem o lançamento de seu mais recente produto revolucionário, o GEL-NYC™️, inspirado na efervescência inigualável de Nova York. O evento, realizado no Fatz Delícias, mergulhou os convidados em uma experiência imersiva, trazendo à vida a energia contagiante da metrópole icônica.

Conheça o calçado que canaliza a energia vibrante de Nova York

O destaque da noite ficou por conta das performances espetaculares do House of Zion e do All Breaking, dois grupos que trouxeram à tona a criatividade e a diversidade da cena cultural urbana. O House of Zion, liderado pela carismática Mother Kona Zion e o talentoso Father Félix Pimenta Zion, trouxe uma homenagem às festas de rua novaiorquinas, dando início à celebração com uma apresentação emocionante. Os convidados foram então conduzidos até o AMATA, onde o coletivo All Breaking apresentou uma fusão de diferentes estilos de breakdance, demonstrando a harmonia da diversidade artística.

ASICS homenageou o lançamento do tênis com apresentações únicas

O GEL-NYC™️, resultado da inspiração nos icônicos tênis de corrida da ASICS dos anos 2000, como GEL-NIMBUS™️3, GEL-MC PLUS™️ V e GEL-CUMULUS™️ 16, traz à tona o espírito retrô com toques modernos. Assinado pelo influente ícone do streetwear, Angelo Baque, o tênis não apenas captura a alma de Nova York, mas também presta homenagem à cidade natal do designer, pioneira no movimento streetstyle.

Streetwear e Cultura Urbana: GEL-NYC™️ da ASICS Chega ao Brasil

O lançamento do GEL-NYC™️ marcou também um novo capítulo na interseção entre moda e performance. Com detalhes meticulosamente pensados e um design que celebra a fusão cultural, o tênis está disponível para compra no e-commerce da ASICS e em lojas parceiras selecionadas, como Dafiti, Guadalupe, O’Store, Sunika e YourID, pelo preço sugerido de R$899,99.

A ASICS, uma marca reconhecida por sua inovação e compromisso com a qualidade, mais uma vez eleva o patamar ao trazer o GEL-NYC™️ para os consumidores, oferecendo não apenas um calçado de alto desempenho, mas também uma expressão de estilo urbano e conexão cultural.

Para mais informações, acesse: https://www.asics.com.br