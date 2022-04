Ele é Viral! Kevin O Chris emplaca diferentes faixas nas playlists virais do Spotify

De feat com Anitta a funk raíz, o artista é um fenômeno nas plataformas digitais

O cantor Kevin O Chris vem reforçando sua ascensão na música a cada novo lançamento. Dessa vez, o funkeiro emplacou o single “Deixa eu Sarrar” nas playlists 50 virais Brasil, Viral Curitiba, Viral Porto Alegre, Viral Florianópolis e Viral Porto Velho, além de se consagrar com “Que Rabão”, faixa do álbum da cantora Anitta, que se destaca no Viral Vitória, Viral Porto Alegre, Viral Florianópolis, Viral Rio de Janeiro, Viral São Paulo, Viral Goiânia, Viral Curitiba, Viral Manaus e Viral Brasília.

Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Kevin O Chris é dono de alguns dos maiores hits do funk: ‘Evoluiu’, ‘Vamos pra Gaiola’, ‘Ela é do Tipo’, ‘Tipo Gin’, entre muitos outros. Sua trajetória musical conta com feats internacionais como com o rapper americano Drake e a mexicana Dulce María, além de turnês nos Estados Unidos, Angola e países europeus. No ano passado, o cantor gravou o DVD “Sonho De Garoto” em Portugal, se consagrando como o primeiro funkeiro a realizar uma produção audiovisual na Europa.

Kevin O Chris também é fenômeno nas redes sociais. Seu Instagram conta com mais de 2,6 milhões de seguidores e um total de mais de 5,2 milhões de impressões totais em seu perfil. Já no Youtube, os números do artista são ainda mais impressionantes. O canal do cantor tem mais de 2,5 milhões de inscritos e ainda registra um total de mais de 930 milhões de visualizações acumuladas em seus vídeos.