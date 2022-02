“Ela fala sobre se jogar, tirar as amarras”, diz Di Ferrero sobre canção lançada com Vitor Kley

O cantor disse que acha que a música é a cara dos grandes festivais

Muito se tem falado sobre o retorno do pop rock entre os hits das paradas musicais em 2022. Artistas como Anitta e Demi Lovato estão apostando nesse ritmo no primeiro semestre do ano. Quem também entrou nessa onda foi o ex-vocalista de uma das bandas de rock mais amadas do Brasil. Di Ferrero acaba de lançar a música “Intensamente”, em parceria com Vitor Kley.

Os músicos já cantaram juntos em outros momentos, tendo até lançado uma versão própria da canção “Hoje o Céu Abriu”, hit do Nx Zero



A canção lançada foi uma das primeiras que Di escreveu para o primeiro álbum da carreira solo. “Essa música é boa, é forte e ela veio primeiro da ideia de contar uma história com um álbum inteiro e também muito da saudade de show, de festival, de tocar e de sair”, contou o músico. O ex-NX Zero disse que a melodia de “Intensamente” já estava na cabeça dele há muitos anos.



“Ela fala sobre deixar eu mostrar meu mundo, daquelas coisas da gente se entregar mesmo, da gente tá intenso ali na hora que a gente tem que ser, se jogar, se tirar as amarras, se soltar. Eu sempre me imagino tocando ela no Lollapalooza, no Rock in Rio e até no Coachella”, disse Di sobre a canção, que tem uma pegada rock e emo, levando o artista de volta as origens. “Sinto que 22 vai ser um ano em que vários outros novos artistas de rock vão aparecer. Já imagino um festival”.

“O clipe ficou lindo, eu olhei aqui em casa e me arrepiei. É todo um trabalho muito maravilhoso, a banda e todo mundo ali, foi assim um trabalho incrível, leve e que te dá orgulho”, disse Vitor



O feat com Vitor era para outra música, mas o próprio cantor de “O Sol” pediu para cantar “Intensamente” quando a ouviu pela primeira vez. “Vitor veio aqui em casa em Floripa, onde eu compus as músicas, e eu queria que ele cantasse uma outra música que era uma balada, mas quando ouviu ‘Intensamente’ ele mudou. Ele disse que tinha se apaixonado pela música”, disse Di.



Tanto Di, como Vitor, comentaram sobre a amizade e parceria entre os dois. Eles citaram uma forte conexão um com o outro. “Quando eu e o Diego nos conhecemos, tivemos aquele sentimento que a gente parecia irmão um do outro. A música é consagração da nossa amizade, da nossa sintonia, de talvez outras vidas”, afirmou Kley. Além da canção, os músicos também lançaram o videoclipe de “Intensamente” com direito a direção de Hideki, muita areia e sol.