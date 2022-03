Educadora física, Isis Oliveira, inova na pandemia com monociclo

A educadora também chegou a abrir uma academia durante esse tempo conturbado

Desde criança, Isis era apaixonada por esportes e fazia de tudo na área. Ela participou da interclasse da escola, fez capoeira e até chegou a ser ginasta com o trampolim acrobático por cinco anos. Mesmo com esse amor, ao pensar no futuro, a educadora afirmava que seria advogada. Mas, sabendo do talento e o amor da jovem, um amigo a convidou para apresentar um campeonato de fisiculturismo no Litoral de São Paulo. “Eu olhei para aquilo e falei: queria tanto ser atleta”, relembra.

Isis virou especialista em monociclos e faz até “review” no canal sobre os novos lançamentos do mercado



Isis chegou a fazer alguns vestibulares para outra área, mas no meio do caminho percebeu o que realmente queria e mudou os planos. “Eu percebi que eu era do esporte e que eu precisava fazer uma faculdade voltada para isso”. Ela entrou para o curso de Educação Física e se formou em 2011. Com o amor pelo que fazia, não demorou para o sucesso aparecer. A educadora começou a treinar muitas pessoas e até fez um canal no YouTube.

Apesar de já ter conquistado grandes feitos na área, Isis afirma que está sempre dobrando a meta e querendo crescer ainda mais



Durante a pandemia, Isis teve que inovar e abriu uma academia no quintal de casa. O local era aberto e ela mesma higienizava para garantir a segurança dos clientes agendados. Nessa época ela também conheceu o monociclo, velocípede com apenas uma roda. A educadora conseguiu aprimorar as habilidades como monociclista em três meses e postou sobre isso no canal, o que fez com que o vídeo chamasse atenção dos seguidores e bombasse na web.

Nas redes sociais, a educadora sempre mostra um pouco dos exercícios que faz e compartilha mensagens de saúde e autocuidado para os seguidores



Mesmo com a fase difícil da pandemia, Isis nunca desistiu e sempre lutou para continuar fazendo o que ama. O resultado disso é o reconhecimento que a educadora tem como profissional e também o convite que recebeu para integrar o time do “Muzy Army Treinadores”, um local de treinamento do renomado Dr. Paulo Muzy. Para 2022, Oliveira garante que vem muito mais pela frente. “Será um ano de colheita. Saúde é vida e quem quiser mais saúde é só me procurar”, concluiu.