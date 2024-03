Educadora Carolina Delboni lança “Eudice”, livro infantil sobre o nascimento das palavras

Primeiro livro infantil da autora foi desenvolvido em parceria com a ilustradora Lumina Pirilampus e publicado pela Editora Biruta

Em Eudice, primeiro livro infantil de sua carreira, a educadora Carolina Delboni convida pequenos e grandes leitores a conhecerem e se divertirem com o nascimento de palavras na cidade de Eudice, que dá título à obra. Lançado em fevereiro de 2024, o livro está disponível tanto no formato em brochura, 23,5 x 18 cm, 40 páginas, quanto no digital. Contendo várias referências à brasilidade no texto e nas ilustrações, o livro desenvolvido em parceria com a ilustradora Lumina Pirilampus e publicado pela Editora Biruta, a educadora brinca com a classe morfológica das palavras ao contar sobre palavras que podem ou estarem presentes no dicionário.

“Fiquei pensando que para respondê-la eu precisava contemplar seu universo imaginário, mas ancorada na língua portuguesa, nas classes gramaticais. Da resposta nasceu Eudice, um livro que conta a história dessa cidade onde surgem as palavras, e que contempla o possível e impossível permitido na literatura infantil”, declara a autora sobre a história que é originada da pergunta de uma criança a respeito de como nasciam as palavras.

Sendo estabelecida em rimas, a história apresenta a cidade de Eudice e a festa que ocorre nesse vilarejo. No local, as palavras que conhecemos nascem de diferentes formas, surgindo através das estrelas faíscarem no céu, do soluço ou simplesmente brotando. Mas todas essas palavras possuem algo em comum: elas brilham. Para complementar o sentido e dar vida a história, a artista Lumina Pirilampus criou as ilustrações presentes na obra. Nas ilustrações, que são originais, criativas e cheias de elementos da cultura popular brasileira, o leitor contempla toda a magia da cidade de Eudice.