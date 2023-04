Educação financeira: novo Marketplace traz soluções para cada bolso

CEO fala com exclusividade sobre a Ricos e Instituto Ricos

O mercado financeiro acaba de ganhar um novo player em Santana do Parnaíba, São Paulo. “Trata-se da Ricos, um novo marketplace financeiro que promete trazer soluções diferenciadas para seus clientes”, afirma o CEO da empresa Igor Oliveira.

Segundo o empresário, “com produtos como consórcio, correspondente bancário, financiamento, recuperação de crédito e empréstimo ,a empresa chega ao mercado com um sistema próprio e tecnologia de ponta”, ressalta.

“Além disso, a Ricos possui uma equipe de suporte altamente preparada, pronta para atender às demandas de seus clientes de forma rápida e eficiente, que garante segurança e agilidade nas operações financeiras. E não para por aí: Outro grande diferencial da Ricos é o Instituto Ricos, que oferece treinamentos, mentorias e imersões para seus clientes e parceiros”, finalizou Igor Oliveira.

De acordo com Igor Oliveira, “com essa iniciativa, a empresa busca não apenas oferecer soluções financeiras, mas também ajudar seus clientes e parceiros a entender melhor o mercado financeiro e a tomar decisões mais assertivas”.

Instituto Ricos promete revolucionar o mercado financeiro com soluções personalizadas

“A Ricos já está em operação em Santa do Parnaíba e com atuações e expansões em todo o Brasil. Se você está em busca de soluções financeiras completas e um atendimento de qualidade, não deixe de conhecer a Ricos. A empresa promete ser uma opção diferenciada no mercado financeiro e tem tudo para se destacar pela qualidade dos seus serviços e pela preocupação em oferecer uma experiência completa aos seus clientes”, pontuou o CEO Igor Oliveira.

“Com todas essas vantagens, não é de se surpreender que a Ricos esteja ganhando espaço no mercado financeiro. Se você procura por soluções financeiras diferenciadas e um atendimento de qualidade, não deixe de conhecer a Ricos”, finaliza o CEO da empresa.