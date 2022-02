Educação financeira através das milhas: Rodrigo Góes lança curso sobre o tema

Idealizador do projeto Fábrica de Milhas, o engenheiro baiano Rodrigo Góes quer democratizar acesso ao assunto

Com o objetivo de transformar o universo das milhas em um tema “simples e acessível”, o engenheiro baiano e especialista no assunto, Rodrigo Góes, pretende levar o conhecimento para o público em geral para democratizar o acesso à informação de qualidade. Autor do livro “O Mapa para acumular 1 milhão de milhas”, que está entre os mais vendidos da Amazon, Rodrigo Góes também lançou o curso Fábrica de Milhas e comanda o o podcast Café com o Mago, programa sobre viagens, finanças e estilo de vida, que já recebeu convidados como Caito Maia, Favelado Investidor, Julia Mendonça, Lyoto Machida, entre outros.

“O volume de compras e pagamento de contas online é cada vez maior, pode reparar no seu dia a dia. Se você não está aproveitando para reverter em descontos no que for consumir no futuro, então está deixando dinheiro na mesa”, enfatiza. Utilizando estratégias possíveis e reais, Rodrigo Góes ensina pessoas a acumularem 1 milhão de milhas em 6 meses. “Meu método envolve pesquisas e análises das melhores condições dos clubes de milhas existentes no mercado, programas de fidelidade, indicação de melhores cartões, e indicações de promoções para meus alunos alcançarem essa marca e acúmulo de milhas em menos tempo”, destaca.

Tudo começou pela paixão por viajar. Rodrigo Góes já conheceu mais de 40 países viajando com o uso das milhas e foi justamente a partir da procura por promoções que ele descobriu o universo das milhas – e se encantou. “Existem muitos truques para transformar as contas que você já tem que pagar mês a mês, em possibilidades de descontos tanto nas suas viagens dos sonhos como para comprar outras coisas que deseja”, reitera.