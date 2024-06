Educação em destaque: parceria entre Instituto Bandeirantes e Prêmio Educador Nota 10

O Instituto Bandeirantes, organização sem fins lucrativos do Grupo Bandeirantes, acaba de firmar uma parceria de grande importância com a 26ª edição do Prêmio Educador Nota 10, reconhecido como o maior e mais prestigiado prêmio de projetos de destaque na educação básica no Brasil. Esta colaboração promete elevar ainda mais o protagonismo dos educadores brasileiros e destacar projetos que contribuem para a transformação da educação no país.

A 26ª edição do prêmio recebe suporte do Grupo Bandeirantes para fortalecer a educação básica no país

Organizado pelo Instituto SOMOS, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à democratização do acesso à educação, à leitura e às competências essenciais para o aluno do século 21, o Prêmio Educador Nota 10 visa reconhecer práticas pedagógicas inovadoras que geram impacto significativo nas comunidades escolares. Este ano, os projetos vencedores ganharão visibilidade no Melhor da Noite, programa de horário nobre da Band, apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, além de cobertura extensiva pelas equipes de jornalismo das rádios, TV Aberta e Pay TV do Grupo Bandeirantes, desde a abertura das inscrições até o anúncio do vencedor.

Elenjusse Martins da Silva Soares foi eleita Educadora do Ano em 2023 – Crédito: Divulgação/Prêmio Educador Nota 10

A parceria com o Instituto Bandeirantes reforça um dos principais objetivos da instituição: dar visibilidade, mobilizar e engajar a sociedade em prol da educação. O Prêmio Educador Nota 10 tem como missão identificar e valorizar práticas pedagógicas que contribuem para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Assim, os projetos inscritos serão avaliados em temas como Direitos Humanos, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, demonstrando o impacto positivo da educação na transformação social.

As inscrições para o prêmio são gratuitas e estarão abertas até o dia 15 de junho de 2024, podendo ser realizadas no site oficial do prêmio (https://premioeducadornota10.org/). Podem participar professores, orientadores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos de escolas públicas e privadas de todo o país, que tenham desenvolvido projetos em 2023.

O Prêmio Educador Nota 10, organizado pelo Instituto SOMOS, que é mantido pela SOMOS Educação, um dos maiores grupos de educação básica do país, já premiou 270 educadores, entre professores e gestores escolares, desde a sua criação em 1998 pela Fundação Victor Civita. Ao longo de mais de 25 anos, cerca de R$ 3,3 milhões em prêmios foram distribuídos, reconhecendo e valorizando aqueles que fazem a diferença na educação brasileira.

Com a nova parceria entre o Instituto Bandeirantes e o Prêmio Educador Nota 10, espera-se não apenas aumentar a visibilidade dos projetos vencedores, mas também inspirar outros educadores a desenvolverem iniciativas que possam transformar a realidade das escolas e comunidades em todo o Brasil. Esta união promete fortalecer ainda mais o compromisso com a educação de qualidade e a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao ensino e à aprendizagem.