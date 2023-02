Educação e entretenimento: Programa O Quarto de Sophia tem proposta original para agradar os pequenos

Com apresentação da Miss Universo e cantora mirim Sophia Eldo, a atração que estreou no último dia 3, promete muita diversão e educação

O Quarto de Sophia, programa apresentado pela cativante Miss Universo e cantora mirim Sophia Eldo, tem proposta original que irá agradar as mamães, papais e claro: os pequenos.

Sophia posa ao lado de Titi, jogador do Fortaleza e um dos convidados da temporada Cantora mirim e Miss universo, Sophia Eldo comanda a atração O quarto de Sophia

“O programa da Sophia é a realização de um sonho, mas não podia ser só mais um programa infantil, então encomendamos um estudo de linguagem educativa e de entretenimento na TV e nas Plataformas Online, e, também, uma análise das atribuições cognitivas e emocionais das crianças, seus gostos e relação com a televisão. Foi assim, que nasceu O QUARTO DE SOPHIA”, diz Cidianne Eldo – mãe da cantora mirim e Miss Universo Baby.

Família reunida: Sophia e seus pais, Cidianne e Victor Eldo e seu irmão caçula Levi Alice Peres, do Instagram @mundodaalice , não deixou de prestigiar Sophia em seu novo passo na carreira Raquel Miquéias, do Instagram @miniteladigital , prestigiou a atração O Quarto de Sophia

O QUARTO DE SOPHIA é a produção de uma série em episódios educativos, voltados ao público infantil, que busca além de educar, entreter. Ou ainda, o que é melhor: educar entretendo! No capítulo de estreia, “Viva a Natureza”, Sophia Eldo trouxe muitas surpresas: a música do dia foi “Hora de Brincar” – de Danny Pink e Lu Chaves, pra todo mundo cantar e dançar junto.

Marcelino Câmara, diretor da atração, em clima de descontração com a apresentadora Sophia

Nossa miss também ensinou a fazer um indiozinho com rolinho de papel. Sophia ainda convidou a criançada pra uma viagem através da sua janela mágica, passeando pelo rio Cocó, um rio muito importante do Ceará, onde ela mora. Tem ainda uma conversa

interessantíssima com o diretor do programa e escritor Marcelino Câmara, e a história será contada por um personagem incrível, que será apresentado por Sophia aos seus seguidores, o Senhor Topéia.