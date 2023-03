Eduardo Costa está brigado com Leonardo? Cantor explica saída do projeto Cabaré

Cantor sertanejo falou sobre rompimento com a Talismã, empresa de Leonardo, que acabou com a parceria no projeto Cabaré em entrevista para podcast

Três anos após o fim do projeto Cabaré, em que Eduardo Costa e Leonardo cantavam moda sertanejas com shows pelo Brasil, o primeiro finalmente explicou o motivo real do encerramento da parceria. Na época, Costa foi envolvido em diversas polêmicas por conta de falas equivocadas durante às apresentações da dupla ao ponto dos fãs acreditaram que esses episódios o fizeram desistir do trabalho.

“Eu e o Leonardo não tínhamos negócio. Quem tinha era negócio era com o William [funcionário]. Eu tinha vontade de sair da Talismã para montar meu escritório. Não era escondido, não era incomum”, revelou Eduardo Costa, em entrevista para o podcast de André Piunti.

Eduardo entrou na Talismã em 2007 quando conheceu Leonardo em uma sessão de fotos. Anos mais tarde, em 2014, os cantores lançaram o primeiro DVD do projeto que teve uma continuação em 2016 junto com uma série de shows pelo Brasil.

No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, os dois artistas resolveram fazer uma live do projeto para aproveitar a popularidade das apresentações online. “Acho que deu 4 milhões de pessoas simultâneas e surgiu muita polêmica nessa live”, relembrou Eduardo Costa.

Um delas aconteceu com a cantora Thaeme, da dupla com Thiago. Em um dos momentos da apresentação, Eduardo falou que iria transar com sua mulher pensando na filha mais velha da cantora, Liz, para que seus filhos nascessem tão bonitos como ela. “As pessoas pegaram no meu pé por essa fala, virou uma polêmica muito grande”, afirmou o artista.

Eduardo também foi acusado por espectadores de estar drogado por conta de suas expressões faciais. “Nunca usei na minha vida. Fumo, bebo, mas é isso. Só que aconteceu um negócio que eu até entendo […] fazia três anos que a gente não fazia o Cabaré. O meu medo era que algo desse errado durante o show e eu arregalava o olho para a banda o tempo todo. Eu olhava com medo. Ai falaram um monte de coisa”.

Como a saída do cantor deu-se logo após tais situações, o público atrelou as polêmicas com o gesto. O sertanejo, por sua vez, minimizou as especulações no podcast: “As pessoas foram tentando criar uma coisa, de briga, mulher, palavrão. Só que não aconteceu nada. Não briguei com o Leonardo, a gente sempre foi amigo, mas nunca foi de ter muito contato. A gente não era coisa de grude. Nunca teve nada, o que teve foi amor. Não era brincadeira o Cabaré”, finalizou.