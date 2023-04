Edições limitadas de cafés com inspiração em perfumes da Carolina Herrera chegam às lojas da The Coffee

The Coffee expande suas fronteiras com parceria inédita com a grife de perfume

A rede de cafeterias The Coffee acaba de anunciar uma parceria inédita com a grife Carolina Herrera para a criação de bebidas inspiradas nas novas fragrâncias edição limitada de 212 I Love NY. Desenvolvidas exclusivamente para o público brasileiro, as bebidas têm como objetivo promover uma experiência multissensorial para os amantes de café e perfumes.

As combinações de xaropes com café coado são uma novidade para a marca, resultando em bebidas equilibradas, que agregam diferentes sabores e aromas

A partir de abril, algumas lojas da rede The Coffee terão em seu cardápio duas bebidas diferentes daquelas que os clientes estão habituados, mas não menos saborosas. Para representar a fragrância feminina, a The Coffee combinou café coado, água de coco, xarope de tangerina, xarope de jasmim, jasmim desidratado e gelo. Já para a fragrância masculina, a bebida é composta por café coado, água com gás, xarope de toranja, chá de lavanda, lavanda desidratada e gelo. As combinações de xaropes com café coado são uma novidade para a marca e resultam em bebidas equilibradas, que agregam diferentes sabores e aromas.

Giovanna Milano, cofundadora da rede de cafeterias

Os produtos são edições limitadas e estarão disponíveis em 16 lojas do Brasil: Shopping Tijuca, Shopping Leblon e Aeroporto, no Rio de Janeiro; Morumbi, JK Iguatemi, Iguatemi Faria Lima, Cidade Jardim e Perdizes, em São Paulo; Riomar e Riomar Kennedy, em Fortaleza; Shopping Boulevard e Santo Agostinho, em Belo Horizonte; Center Shopping, em Uberlândia; Goiânia Shopping, em Goiânia; Park Shopping Brasília, em Brasília; e Pátio Batel, em Curitiba.

Para Giovanna Milano, cofundadora da The Coffee, a parceria com a grife abre portas para novas possibilidades de relacionamento com clientes, marcas e mercados. A estratégia, inédita no Brasil, já foi utilizada pela rede na Europa, com resultados bem-sucedidos.

“A parceria com a Carolina Herrera vem na sequência de uma primeira experiência com collabs da The Coffee. Na Europa, fizemos uma ação com uma marca dinamarquesa de vestuário, para divulgar a participação deles na Fashion Week de Paris. Agora, esperamos dar continuidade a essa estratégia, porque entendemos a importância e o valor dessas parcerias em termos de construção de marca”, explica Giovanna.

Beatriz Galindo, public relations da The Coffee, afirma que a empresa está muito animada com a campanha. “Além das bebidas, estamos buscando formas de apresentar os perfumes aos nossos clientes, com amostras e frascos, que serão disponibilizados nas lojas que vão participar da ação”, conta.

A The Coffee é uma rede de cafeterias curitibana que conta com 200 unidades em todo o mundo, incluindo Colômbia, Espanha, França e Portugal. Criada pelos irmãos Luis, Carlos e Alexandre Fertonani, a marca trouxe o conceito to go das cafeterias japonesas para o dia a dia brasileiro e se destaca pela qualidade do produto. A empresa cuida do processo desde a seleção dos grãos junto aos produtores até a entrega final, contando com uma equipe especializada que leva em conta somente cafés classificados pela SCAA (Specialty Coffee Association).