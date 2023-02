Ediane Crawford, empreendedora brasileira referência no ramo de investimentos, revela os segredos da sua trajetória de sucesso

Conheça a história da chef de cozinha, vendedora e bancária brasileira que vive nos Estados Unidos e se tornou destaque internacional

Conhecida como uma das maiores empreendedoras do ramo de investimento imobiliário, Ediante Crawford teve um caminho repleto de altos e baixos até conquistar o que sempre almejou, que é uma vida de luxo para ela e as filhas, nos Estados Unidos.

De chef de cozinha a bancária: Ediane saiu de casa cedo e já teve diversas profissões

Atualmente, com 39 anos, ela, que é mamãe de Ariel e Sofia Crawford, teve que abrir mão de muitas coisas para atingir o reconhecimento no ramo do empreendedorismo, o qual é alvo de muitas visões machistas.

Após deixar sua casa, onde vivia com os sete irmãos, em Minas Gerais, para trabalhar. Ediane percebeu que a persistência seria fundamental para que tivesse conquistas na vida. Para isso, trabalhou como Chef de Cozinha, Vendedora, Bancária e muito mais.

“Me passa um filme na cabeça. Hoje, eu vejo tudo que construí e sou muito feliz. Eu andava descalça quando pequena. Agora, eu tenho a felicidade de dirigir carros de luxo e viver uma vida maravilhosa no exterior”, diz ela.

Ediane Crawford foi premiada com o ‘Top Real Estate Investor Business of Lá Jolla na Califórnia

Formada em administração, a brasileira não se envergonha de dizer que começou do zero. Sempre com muita determinação, disciplina e persistência, Ediane diz que nunca duvidou do seu instinto, que a trouxe muitas coisas boas na vida.

Prova do sucesso que conquistou, além da sua atual realidade em solos norte-americanos, a empreendedora também foi premiada com o ‘Top Real Estate Investor Business Of La Jolla’, em Califórnia.