Economia: Movimento “Fire” ensina plano para se aposentar mais cedo através de investimentos

O grande objetivo do método é ajudar pessoas comuns a conseguirem viver da renda do seu patrimônio o mais cedo possível

Por conta da Reforma da Previdência, aprovada em 2019, se aposentar no Brasil exige pelo menos 40 anos de contribuição. Isso é motivo de preocupação, principalmente para os nascidos após a década de 1980, os “millenials”, que estão chegando no mercado de trabalho.

Ter ferramentas que ajudam na tarefa de viver de renda bem antes dos 60 anos têm ganhado cada vez mais força. É o caso do chamado “Fire Movement”, sigla para “Financial Independence, Retire Early” (que, em tradução livre, seria algo como “Independência financeira, aposentadoria antecipada”).

Daniel Carraretto te ajuda a seguir no caminho da conquista da “Independência financeira e aposentadoria antecipada”

Para ingressar no movimento e ter completo entendimento dessa estratégia é o educador financeiro, palestrante, mentor financeiro e investidor Daniel Carraretto, que lançou um curso completo e inédito no Brasil, no qual ensina em detalhes os conceitos básicos e o caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo.

“Estudo o método e o aplico na minha rotina há mais de dez anos, e acredito que o conhecimento pode apoiar muitos brasileiros a saírem das dívidas e se aposentarem a tempo de aproveitar a vida e a família com dignidade”, disse Carraretto ao site.

Em seguida, acrescentou: “Se tomarmos como exemplo uma pessoa que tem uma renda mensal de R$ 5 mil, precisará poupar e investir cerca de R$ 1,5 milhões para não ter que trabalhar mais”.

Depois, explicou: “Claro que isso não significa apenas se tornar ‘milionário’, e sim um planejamento para envelhecer com conforto, de acordo com a realidade de cada um. Isso pode ser ‘parar de trabalhar’, ‘trabalhar menos’ ou até mesmo ‘se mudar para o interior ou para fora do país’, dentre outras opções”.