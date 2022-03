EBANX apresenta: a volta da plateia no Festival Teatro de Curitiba

Apenas nos últimos anos, o EBANX apoiou mais de 60 projetos e é por meio desse olhar sobre a importância do incentivo à cultura que a parceria com o Festival chega, em 2022, ao seu quinto ano

Respeitável público, um brinde à volta da plateia! Depois de uma longa espera de dois anos, é nesse clima de festa que o EBANX – patrocinador oficial da 30ª edição do Festival de Teatro de Curitiba – coloca mais uma vez em prática o seu propósito de promover acesso para transformar a sociedade por meio da cultura.

Mas, nesta edição histórica do evento, a fintech quis ir além: junto ao tradicional apoio financeiro, também vai proporcionar um verdadeiro espetáculo a céu aberto com um palco montado na Praça Santos Andrade, além de distribuir brindes em blitz realizadas durante as atrações do Festival. E não para por aí: no Teatro EBANX Regina Vogue, outra ação especial vai garantir que todos consigam ter um gostinho do que o evento vai oferecer: nos espetáculos dos dias 03, 06 e 09 de abril, o público tem direito ao ingresso solidário – no qual paga o valor que puder.

O patrocínio e o apoio a iniciativas culturais já fazem parte do DNA do EBANX desde a sua fundação, há dez anos, e mantiveram-se, especialmente, quando a pandemia deixou a classe artístico-cultural como uma das mais prejudicadas do período. Apenas nos últimos anos, o EBANX apoiou mais de 60 projetos e é por meio desse olhar sobre a importância do incentivo à cultura que a parceria com o Festival chega, em 2022, ao seu quinto ano. “O propósito do EBANX de dar acesso transborda as nossas soluções em pagamentos online. Acreditamos que o investimento na cultura é uma das formas mais eficazes que temos para contribuir com um país com mais acesso e, assim, abrir portas para a educação e a verdadeira inovação”, comenta Michelle de Cerjat, Community Manager do EBANX.

Quem esteve na festa de lançamento do evento já pode sentir o gostinho do que está por vir por aí: Welcome Drinks servidos por mãos coloridas em uma parede interativa logo na chegada ao Museu Oscar Niemeyer, local onde foi realizado o evento, bem como um sorbet azul sabor unicórnio, fazendo alusão ao título conquistado pelo EBANX em 2019, o primeiro unicórnio do Sul do país.

Sabores que fizeram sucesso na última segunda-feira (28), que contou também com Blue Carpet, um letreiro luminoso com a nova logo da fintech, bem como lounges que abrilhantaram ainda mais o MON. “A espera de dois anos para a realização deste evento criou ainda mais expectativa em torno do que já é uma referência no cenário cultural nacional. E nós, do EBANX, buscamos propor ações para tornar essa experiência ainda mais mágica e acessível ao público”, finaliza Michelle.