Durval Lelys e Saulo Fernandes agitam Brasília no Pranchão 2023

Capital federal se prepara para 11 horas de axé com astros baianos

Brasília vai ferver no ritmo do axé no mês de novembro com o encontro de dois grandes nomes da música baiana. No dia 11 de novembro, a festa Pranchão desembarca pela primeira vez na capital federal e traz dois grandes nomes de diferentes gerações do axé-music: Durval Lelys e Saulo Fernandes. Uma mega estrutura vai ocupar o Expocenter, no Parque da Cidade, a partir das 16h e se estenderá até às 03h da manhã.

Saulo Fernandes

Com a mesma energia contagiante do Festival Micarê, a folia captura a essência do carnaval de Salvador, mas com um diferencial: Durval e Saulo desfilam a bordo de um pranchão, um moderno palco móvel que permite maior aproximação e interação entre os músicos e o público. E ainda, a galera vai curtir os shows de abadá personalizado do evento que contará também com um palco central onde os artistas cantarão juntos.

Durval Lelys

“Para nós, folias como esta e o Festival Micarê não devem acontecer apenas no Carnaval e, sim, em outras épocas do ano. As pessoas não precisam esperar tanto tempo para poder curtir a energia dessa festa que tem tudo a ver com a nossa cultura. Nesta edição, todos os fãs do bom axé na capital terão a chance de curtir 11 horas de som dos melhores representantes desse gênero musical vibrante”, comenta Rodrigo Verri, um dos organizadores do festival.

O Pranchão, que simula os circuitos indoor, já roda o país desde 2018 na parceria entre os dois cantores. A festa já passou pelo Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Teresina, Belém, João Pessoa e Natal. A realização desta edição em Brasília, que tem censura de 16 anos, é das produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil. Mais informações podem ser consultadas pelo WhatsApp (61) 99881-7475. O local para retirada do abadá será anunciado por e-mail, no site e nas redes sociais das produtoras.

Por ser um período que chove na cidade, o local da festa foi escolhido de forma estratégica para garantir o conforto, a segurança e a disposição do público presente. Exclusivamente on-line e dividido em dois setores, os ingressos estão disponíveis acessando o App Ingresse, com preços R$ 220 meia e R$ 440 inteira (Área Vip) e R$ 110 meia e R$ 220 inteira (Atrás do Trio Pranchão). Os preços correspondem ao 1º lote.