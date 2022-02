Durante feriado de Carnaval, Banco de Sangue de Brasília funcionará normalmente

O Banco de Sangue de Brasília informa a população que estará aberto durante todo o período do Carnaval, atendendo aos doadores em seu horário normal, das 7h às 18h, inclusive no domingo, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)



Mesmo com as festas de Carnaval suspensas, o Banco de Sangue entra no clima e convida os doadores a colocarem o bloco da solidariedade nas suas redes sociais com a campanha “Bora Doá #FoliaSolidaria”, e faz um apelo para que as pessoas aproveitem esse período, em que muitos estarão em recesso de trabalho, para reservarem um tempinho para doarem sangue.

A demanda por transfusões de sangue aumentou 30%, em razão do período de férias, feriados e o alto índice de acidentes de trânsito, ao passo que os estoques sanguíneos estão 54% abaixo do ideal



“Lembrando ainda que o procedimento é rápido, não dói, e a sensação de bem-estar para quem doa é algo muito gratificante, pois uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Convidamos a população a entrar nessa corrente de bem pela vida”, ressalta Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue de Brasília.



Para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, Ministério da Saúde lança campanha de doação de sangue, no Hemocentro de Brasília O Banco de Sangue de Brasília informa a população que estará aberto durante todo o período do Carnaval, atendendo aos doadores em seu horário normal, das 7h às 18h, inclusive no domingo, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

De acordo com o Banco de Sangue de Brasília, em comparação com o mesmo período do ano passado, a demanda por transfusões de sangue aumentou 30%, em razão do período de férias, feriados e o alto índice de acidentes de trânsito, ao passo que os estoques sanguíneos estão 54% abaixo do ideal.



Com o aumento dos casos de Covid-19 pela variante ômicron e da gripe Influenza, há muitos doadores que se contaminaram e tiveram que se afastar. E há ainda as pessoas que não contraíram as doenças, mas que ficam receosas em doar sangue neste momento.



O Banco de Sangue de Brasília informa que o ato de doar sangue é totalmente seguro e que a instituição tem o selo “Covid Free de Excelência”, por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia de coronavírus.