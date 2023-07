Durante as filmagens de “Filho do Mangue”, Jeniffer Setti fez uma imersão intensa na realidade do povo Potiguar: “Percebi o quão desafiadora é a vida deles”

A atriz e cantora Jeniffer Setti está pronta para marcar retorno ao mundo da dramaturgia, estrelando um longa brasileiro. Reconhecida por seu trabalho em produções de sucesso, como “Os Dez Mandamentos”, Jeniffer dará́ vida a Guida no filme “Filho do Mangue”, previsto para ser lançado ainda este ano.

A atriz precisou passar por uma experiência imersiva com o povo Potiguar para dar vida a Guida no filme. Créditos: Divulgação

Gravado na pitoresca Barra do Cunhaú, o filme “Filho do Mangue” acompanha a história de um pescador de caráter duvidoso que ressurge ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha. O personagem é acusado de roubo pelos moradores, desencadeando um julgamento popular que expõe questões profundas como desvio de verba pública, violência doméstica e tráfico sexual.

Jeniffer contou que essa experiência proporcionou um profundo aprendizado e despertou nela uma maior empatia. Créditos: Divulgação

Segundo a atriz, as gravações foram impactantes, já que teve a oportunidade de imergir no mangue e conviver com os pescadores nativos da região. “Durante as filmagens, fiquei imersa no mangue e convivendo com os pescadores nativos da região. Essa experiência me proporcionou um profundo aprendizado sobre a realidade do povo Potiguar e despertou em mim uma maior empatia. Percebi o quão desafiadora é a vida deles, algo que muitas vezes não temos noção vivendo nas grandes metrópoles”, afirmou.

Com grandes expectativas, Jeniffer revelou estar otimista com a estreia do longa. “Desde que deixei a televisão e recebi o convite para fazer meu primeiro longa-metragem, me apaixonei de primeira e me senti no lugar certo. Estou muito otimista com a estreia desse longa, principalmente por ser um filme com temas super atuais e bem produzidos”, declarou.