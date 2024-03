Durante a Semana Santa, Avianca oferecerá 1,4 milhão de assentos em mais de 3,9 mil voos

Aumento em 2024 será de quase 26% se comparado ao mesmo período do último ano

Entre os dias 22 de março, sexta-feira, e 1º de abril, domingo, período que corresponde ao feriado religioso conhecido em vários países como Semana Santa, a companhia aérea colombiana Avianca oferecerá mais de 1,4 milhão de assentos em mais de 3.900 voos para 75 destinos de viagem na América e na Europa.

“En comparação com a Semana Santa do ano passado, aumentamos em quase 26% a quantidade de assentos disponíveis. Da mesma forma, o número de frequências também aumentou nesta temporada, com 23% de voos adicionais em relação a 2023 – em linha com o objetivo da Avianca de que cada vez mais pessoas viajem de avião, com segurança, pontualidade e com malas nos destinos”, declara David Alemán, diretor de Vendas de Avianca para Colômbia e América do Sul.

Neste ano, os destinos de viagem favoritos do público vem sendo Pereira, Cúcuta e Barranquilla, na Colômbia; Los Angeles, Miami, Nova York e Washington, na América do Norte; El Salvador, Guatemala e Costa Rica, na América Central; Aruba e Curaçao, no Caribe; Quito e Galápagos, no Equador; Rio de Janeiro, no Brasil; e Londres, na Europa.

Para que a viagem durante a Semana Santa ocorra da melhor forma possível, a Avianca recomenda que os viajantes gerenciem tanto as suas reservas nos canais digitais da empresa quanto a bagagem nos quiosques dos aeroportos; que utilizem as máquinas automáticas dispostas nos aeroportos para realizar o despache da bagagem; que se informem sobre o status do voo através do site ou aplicativo da companhia aérea; que cheguem ao aeroporto 3 horas antes do horário de partida do voo e que garantam que tenham toda a documentação necessária para o embarque no voo para o destino escolhido.