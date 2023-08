Dupla brasileira faz história na Festa do Peão de Barretos com recorde mundial

Giliardy Nery Silva e Gabriel Peres Graciani conquistam o recorde mundial na prova inédita

Na sexta-feira, 18 de agosto, um marco histórico foi alcançado na Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos de rodeio do Brasil. Pela primeira vez na história do evento, a modalidade de prova cronometrada Ranch Sorting fez parte das competições, e os competidores Giliardy Nery Silva, da cidade de Olímpia/SP, e Gabriel Peres Graciani, de São José de Rio Preto/SP, deixaram sua marca indelével ao quebrar o recorde mundial da modalidade.

Recorde Mundial é Alcançado em Prova de Ranch Sorting em Barretos

O Ranch Sorting, uma prova equestre em dupla que simula a apartação de gado no trabalho de campo, atraiu a atenção de entusiastas e espectadores ansiosos para testemunhar a agilidade e a destreza dos competidores. Na competição, a dupla precisa conduzir garrotes de um curral para outro, seguindo uma ordem numérica sorteada, no menor tempo possível. Nesse desafio, a inteligência e a aptidão vaqueira dos atletas são testadas ao máximo.

Gabriel Graciani compartilha sua empolgação com o feito conquistado: “O recorde em qualquer esporte é um marco único e no Ranch Sorting não é diferente. (…) Depois de 5 anos, a história se repete com o novo recorde feito por mim e meu parceiro Giliardy”, revela Graciani.

Giliardy Nery Silva expressa sua satisfação com a conquista: “Quebrar um recorde mundial é gratificante demais, estou muito feliz com a conquista”, conta emocionado.

Além das habilidades vaqueiras, a dedicação e o apoio da equipe de treinamento são essenciais para alcançar tal feito. A dupla destaca a importância da orientação de Dimas e Juviliana, bem como a gratidão pelo suporte do Dr. Walter Garcia da Estância da Mata.

O Ranch Sorting fez história em Barretos, colocando o Brasil no cenário internacional da modalidade e deixando uma marca duradoura na trajetória esportiva dos atletas Giliardy Nery Silva e Gabriel Peres Graciani.