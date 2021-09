O anão que se destacou como mascote de futebol e hoje é fenômeno nas redes sociais

Dumzinho é um dos portadores de nanismo mais seguidos do Brasil

O personagem Dumzinho, ou Mini Dum, que faz tantas pessoas rirem no perfil do humorista Cristian Bell, começou a carreira ainda na adolescência. Ele se destacou como mascote de time de futebol e hoje já tem até fã clubes nas redes sociais, além de acumular mais de 800 mil seguidores no Instagram.

A trajetória de Dumzinho começou ainda cedo, aos 17 anos. Por sempre gostar de brincar e “perturbar” as pessoas, ele foi para a área do entretenimento no esporte. Ele foi para o Fluminense e se destacou como um dos melhores mascotes.

“Eu comecei a ser reconhecido, pois passava na televisão e eu dava entrevistas. O time que eu trabalhava foi para final de um campeonato, jogar contra o Bahia, e esse foi o momento em que eu fui visto e me tornei destaque”, relembra.

Mini Dum faz sucesso no TikTok e no instagram



A partir desse sucesso, Mini Dum conta que começou a ser ainda mais reconhecido pelo trabalho e foi convidado para gerar entretenimento para os torcedores de diversos clubes. Mal ele imaginava na época que muito mais destaque viria pela frente, quando conhecesse e firmasse parceria com o mega influenciador Cristian Bell.



Dumzinho estava tranquilo, passeando na praia há alguns anos quando encontrou Cristian com alguns amigos em comum. Foi nesse momento que os dois começaram a conversar, se tornaram amigos e Mini Dum pediu uma oportunidade para o influenciador, que aceitou sem pensar duas vezes.

Dumzinho foi um dos convidados especiais para a gravação do DVD de Elton & Everton



Hoje, o artista é um fenômeno das risadas e leva alegria por onde passa. Dumzinho afirma que até na hora de receber críticas ele faz as pessoas se divertirem, pois leva tudo sempre na brincadeira. “Eu recebo muitas críticas, pois não consigo agradar todo mundo, mas isso não me afeta. Eu não me estresso com essas coisas”, diz.



Sobre o futuro, Mini Dum logo afirma: “eu não vou sair de perto do Cristian de jeito nenhum”. A amizade entre os dois se fortalece a cada dia, assim como a parceria profissional. Nessa semana, inclusive, ambos foram convidados especiais da gravação do DVD de uma dupla sertaneja, Elton & Everton, em Santa Catarina.