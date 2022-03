Duelibras, primeira dupla musical de libras, lança primeiro trabalho autoral

Apesar de estarem se lançando agora, Bruno Oliveira e Lucas Brito não são novatos no mercado musical

Primeira dupla musical de libras do Brasil, criada pelos artistas Bruno Oliveira e Lucas Brito, a Duelibras se prepara para o lançamento do primeiro projeto da carreira. Os dois lançam, no próximo dia 16, em todas as plataformas digitais, o single ‘Pode Bagunçar’, que chega com uma pegada afrobeat misturada com o pop.



A faixa ainda terá um clipe, que conta com a participação de dois surdos, o estudante de moda, Gabriel Oliveira, e a atriz Shayanna Araújo, que interpretam um casal apaixonado. A produção audiovisual foi gravada em uma mansão no Joá, no Rio de Janeiro.

“Será nosso primeiro trabalho autoral, onde o conceito foi poder fazer música para ouvintes e, através do clipe, mostrar um pouco sobre a comunidade surda, trazendo uma música atual”, declara a dupla, que busca promover mais igualdade, através da música, em um país com mais de 10 milhões de pessoas com

deficiência auditiva.

Eles são os responsáveis pela preparação vocal de grandes artistas, como Ludmilla, Gloria Groove, Sorocaba, Paula Mattos, Dennis DJ e Orochi. Em junho, os artistas darão mais um passo na carreira: o lançamento de um feat.

Além disso, a dupla promete mais novidades ao longo deste ano. “A cada dia aprendemos mais sobre a comunidade surda e vamos mudando o conceito sobre a vida e sobre o som. Iremos dar nossa vida para eles (surdos) terem arte e entretenimento”, prometem.