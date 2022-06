Duda Santos lança “Desculpa pra Falar de Você” e anuncia clipe

Vídeo será lançado na próxima quarta-feira, 29.

Ouça “Desculpa pra Falar de Você”: https://bit.ly/3QD63sR

A cantora, compositora e multi-instrumentista Duda Santos lança sua nova faixa. “Desculpa pra Falar de Você” é um pop/rock conceitual composto pela própria artista.

Escrita sob acompanhamento do piano, a faixa fala sobre a superação após o fim de um relacionamento em meio à conversas com amigos. Em tese, o momento perfeito para falar de um antigo amor sem que você seja criticado.

Escrita sob acompanhamento do piano, a faixa fala sobre a superação após o fim de um relacionamento em meio à conversas com amigos Fotos: Gabriel Oliveira

“Essa música fala sobre quando você já superou, já seguiu em frente após o fim de um relacionamento e seus amigos ainda falam que aquela pessoa de tempos atrás ainda sente sua falta”, explica Duda.

Em meio às incertezas do dia a dia, a faixa expõe com inquietação a dúvida sobre as relações, questionando os porquês e resultados.

“Às vezes era aquela pessoa no momento errado, ou era o momento certo com a pessoa errada, então espero que todos entendam a dualidade que essa música transmite, seja que sempre é dia de fazer um novo momento com quem se ama, ainda que se tenha passado uma eternidade. Se esse for o desejo ou que só porque já não se lembra o quão ruim outra pessoa foi pra você, não queira dizer que não seja tarde pra voltar a remexer nesse passado. Desse modo, deixando a quem escutar a canção, a famosa decisão sobre o que de fato a música fala, já que tudo é o ponto de vista de quem está escutando. Então definitivamente, essa música pra mim é uma virada de mesa, é uma porta de oportunidades se abrindo”, acrescenta a cantora.

Inaugurando uma nova estética visual para a artista, “Desculpa pra Falar de Você” é o resultado de um trabalho muito bem pensado e planejado por Duda.

O vídeo, gravado em um estúdio no Rio de Janeiro, mostra a artista inquieta em meio a cartas de amor. Fotos: Gabriel Oliveira

“Eu sinto que essa música representa uma virada de chave em mim e na minha carreira. Eu amo os meus trabalhos, acho que me representam, mas nenhuma soa tão eu quanto ‘Desculpa pra Falar de Você’. Por isso, a gente traz uma nova sonoridade, com tudo aquilo que eu gosto de tocar e escutar”, declara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a cantora, a música traz o encontro com a sonoridade que estava buscando. “Eu precisava dar um passo a mais do que eu estava alcançando no momento, eu precisava encontrar o que estava faltando! Então eu procurei novos colaboradores para música, comecei a escrever sem pensar num sucesso, mas só em algo que desse orgulho de dizer que é meu. E foi isso, estudei muito sobre como eu queria que ‘Desculpa pra Falar de Você’ soasse, tentei da melhor maneira possível trazer o que faltava.

Agora, eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai conseguir sentir nitidamente essa diferença em comparação aos outros lançamentos. E eu espero de coração que se identifiquem e gostem”, adianta.

Clipe

“Desculpa pra Falar de Você” chegará ao público acompanhada de clipe. O vídeo, gravado em um estúdio no Rio de Janeiro, mostra a artista inquieta em meio a cartas de amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clipe chegará ao YouTube na próxima quarta-feira, dia 29. Fotos: Gabriel Oliveira

“Eu e o roteirista pensamos no que a gente imaginava ao ouvir a música, consequentemente por ter haver com algo que já passou a gente buscou características do passado, ou seja, nesse caso cartas. Especificamente, cartas antigas para endereçar bem que estamos falando de algo antigo metaforicamente. Então, assim adentramos as cartas, os sentimentos, as lembranças ao que está passando no presente. Tentando entender, lembrar, vivenciar de novo o que afastou aquelas pessoas seja de uma forma positiva ou dolorosa. Pra mais uma vez focar na dualidade de lembrar o que te fez mal pra nunca mais fazer ou ser sem querer surpreendida ao lembrar e perceber que não valia a pena ter esquecido”, explica Duda.

O clipe chegará ao YouTube na próxima quarta-feira, dia 29.