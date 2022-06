Duda Santos anuncia sua nova faixa, “Desculpa pra Falar de Você”

Música é o novo lançamento da artista carioca, e chega acompanhada de videoclipe

A cantora, compositora e multi-instrumentista Duda Santos é conhecida por suas faixas pessoais. Agora, a artista anuncia sua nova faixa, “Desculpa pra Falar de Você”. A música é um pop/rock conceitual composto pela própria artista.

A reflexão surge, para Duda, como uma resposta sobre os momentos em meio ao isolamento social provocados pela pandemia do Covid-19

Escrita sob acompanhamento do piano, a faixa fala sobre a superação após o fim de um relacionamento em meio à conversas com amigos. Em tese, o momento perfeito para falar de um antigo amor sem que você seja criticado. A reflexão surge, para Duda, como uma resposta sobre os momentos em meio ao isolamento social provocados pela pandemia do Covid-19.

“‘Desculpa pra Falar de Você’ surgiu do escape feito para não se sentir aprisionada no meu quarto enquanto o mundo todo tinha que se trancar tentando sobreviver a um vírus mortal. Ela veio como uma estrela cadente no céu do meu teto pra reviver minhas esperanças e me fazer acreditar que apesar do clima apocalíptico dava pra se ter fé”, adianta a artista.

Em meio às incertezas do dia a dia, a faixa expõe com inquietação a dúvida sobre as relações, questionando os porquês e resultados

“Essa música fala sobre quando você já superou, já seguiu em frente após o fim de um relacionamento e seus amigos ainda falam que aquela pessoa de tempos atrás ainda sente sua falta”, explica Duda.

Em meio às incertezas do dia a dia, a faixa expõe com inquietação a dúvida sobre as relações, questionando os porquês e resultados.

“Desculpa pra Falar de Você” chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 23.

“Às vezes era aquela pessoa no momento errado, ou era o momento certo com a pessoa errada, então espero que todos entendam a dualidade que essa música transmite, seja que sempre é dia de fazer um novo momento com quem se ama, ainda que se tenha passado uma eternidade. Se esse for o desejo ou que só porque já não se lembra o quão ruim outra pessoa foi pra você, não queira dizer que não seja tarde pra voltar a remexer nesse passado. Desse modo, deixando a quem escutar a canção, a famosa decisão sobre o que de fato a música fala, já que tudo é o ponto de vista de quem está escutando. Então definitivamente, essa música pra mim é uma virada de mesa, é uma porta de oportunidades se abrindo”, acrescenta a cantora.

“Desculpa pra Falar de Você” chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 23.