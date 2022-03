Duda Castro revela que está namorando e assina projeto com a Playboy

A jovem será a “cara” da nova plataforma da Playboy, o “Centerfold”

No auge dos 30 anos, Duda Castro não poderia estar vivendo uma época melhor na vida profissional e pessoal. A influenciadora brasileira, que vive nos Estados Unidos, acaba de anunciar o novo relacionamento sério e uma parceria incrível com uma plataforma da Playboy, que competirá diretamente com o Onlyfans.

Duda está dividindo o espaço com Cardi B e é a única brasileira no “Centerfold” atualmente



Os fãs da influenciadora estão felizes com as novidades! Duda divulgou nesta semana que está em um relacionamento sério com o músico norte-americano Jon Dretto. Ela postou um vídeo sensual com os dois se beijando e escreveu: “Crescer ao seu lado e voltar a acreditar no sentimento mais puro da vida tem sido a melhor parte do meu dia a dia”.



A vida profissional de Duda também anda bem. A influenciadora acaba de assinar um contrato com a Playboy para ser a “cara” da nova plataforma da marca, o “Centerfold”.

Na plataforma da Playboy, criadores vão ser pagos para criarem conteúdos exclusivos para os fãs

O aplicativo vai bater de frente com o Onlyfans e tem três principais representantes, entre elas Cardi B e Duda Castro. “É uma plataforma para liberdade criativa, expressão artística e sensualidade positiva”, está escrito no site do Centerfold em tradução livre.