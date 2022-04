Duda Castro é oficialmente membro fundadora de nova plataforma da Playboy

O Playboy Centerfold é uma plataforma que concorre direto com o OnlyFans

A modelo e influenciadora Duda Castro sempre chamou atenção por onde foi pela sensualidade e carisma. Não é à toa que ela já soma mais de um milhão de seguidores apenas no Instagram. Agora, ela conta com mais uma conquista para o currículo, a filantropa foi convidada para ser membro fundadora da nova plataforma Playboy Centerfold.

“CenterFold revolucionará o mundo criativo e econômico assim como a revista Playboy fez na indústria editorial há quase 70 anos, e fazer parte deste novo momento deles é uma honra e sonho realizado”, disse a modelo



O papel de rosto oficial da marca PlayBoy CenterFold é dividido entre Duda e outras três grandes personalidades, Amanda Cerny, Lana Rhodes e Cardi B. Castro é a primeira e única brasileira a ter esse posto. Nas redes sociais a Playboy divulgou aos norte-americanos que a modelo é natural do Brasil e faz um trabalho incrível internacionalmente.

“Sempre fui absolutamente apaixonado pela empresa, sempre acompanhei a trajetória e colecionei as revistas dos anos 60, 70 e 80. Receber o convite de trabalhar com a Playboy, marca que teve um papel importante nas carreiras de ícones culturais que vão de “sexbombs”, como Marilyn Monroe e Pamela Anderson, estrelas do country, como Dolly Parton, e supermodelos, como Cindy Crawford e Kate Moss, entre outras. É surreal, venho manifestando isso há anos”, contou Duda.



A modelo contou com exclusividade ao Jornal de Brasília que o CenterFold é uma plataforma de conteúdo criada pela Playboy dedicado à liberdade de expressão criativa, artística e sexual. “A plataforma me permite construir um relacionamento muito mais íntimo com os meus fãs, mais próximo. CenterFold revolucionará o mundo criativo e econômico”, afirma a modelo.

"A plataforma permitirá que eu seja inquestionavelmente eu mesma, sem limitações sobre o que devo ou não postar, dando oportunidade para meu público me conhecer melhor da maneira mais íntima", afirmou



Para os fãs, Duda já avisa que levará para plataforma uma dose diária de surpresas. Para aqueles que estão esperando projetos brasileiros, a notícia é boa, mas Castro não pode revelar muito ainda. “Estou extremamente focada na Centerfold, além de um projeto no Brasil que logo poderei contar também”, finalizou a influenciadora.