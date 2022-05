DSDX leva tecnologia financeira para feira de agronegócio no Brasil

Inovações promovidas pela primeira bolsa de valores de ativos reais digitais do

mundo podem reforçar o crescimento do setor agropecuário

É no campo onde a tradição encontra a inovação para o crescimento da economia. Com essa proposta, a primeira bolsa de valores de ativos reais digitais do mundo – a DSDX – participa da Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara), que acontece de formas presencial e digital no período de 2 a 11 de junho, no estado do Tocantins.

Ao longo da programação, a DSDX vai apresentar estratégias e soluções para o empreendedorismo mediante a tecnologia financeira, capaz de acelerar o crescimento da capacidade produtiva do agronegócio. O setor brasileiro é referência para o mundo na exportação de alimentos.



Com sede na Suécia, a bolsa de valores de ativos reais digitalizados atende projetos empreendedores ao redor do globo, de maneira descentralizada por meio da tecnologiablockchain. As empresas listadas podem receber recursos de investidores de qualquer país. Dessa forma, aplicam na ampliação dos negócios.

Para o presidente da DSDX, Oderli Feriani, o agronegócio é um dos segmentos que mais utiliza e necessita de tecnologia, que gera impacto na expansão da cadeia produtiva econômica. Ele destaca que são benefícios para o empresário, trabalhador rural e consumidor final.



“Feiras como essas levam muitas tecnologias agrícolas, voltadas para os maquinários e outras ferramentas de automação no campo. E nessa edição, a DSDX apresenta inovações da tecnologia financeira para o setor do agronegócio no Brasil”, disse.

Mais tradicional feira do agronegócio do Tocantins está de volta em 2022



Expoara

Depois de dois anos sem realização presencial, Tocantins volta a promover um dos maiores eventos de agronegócio do Norte e Nordeste do país. São 11 dias de programação com negócios, lançamentos, competições, palestras, workshops, shows culturais e inovações tecnológicas.



A última Expoara presencial, em 2019, reuniu cerca de 190 mil pessoas, além de movimentar mais de R$ 60 milhões em comercialização e contar com 139 expositores.

A 54ª edição do evento é organizada pelo Sindicato Rural de Araguaína (SRA) e conta com parceria dos governos federal e estadual, prefeitura do município, Sebrae, Sesc, universidades, entre outras instituições.