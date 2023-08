Drag Race Brasil: trailer oficial da primeira temporada da competição é divulgado pela MTV, pelo Paramount+ e também pela World of Wonder

A edição brasileira do programa televisivo que estreará no dia 30 de agosto, contará com a Grag Queen como apresentadora e terá como jurados fixos Dudu Bertholini e Bruna Braga.

A MTV, o Paramount+ e a World of Wonder acabam de liberar o TRAILER OFICIAL da primeira temporada de DRAG RACE BRASIL. A aguardada competição estreará no dia 30 de agosto no Paramount+, e às 21h na MTV, no Brasil e no restante da América Latina, e no WOW Presents Plus, no restante do mundo, excluindo o Brasil. A série estará disponível no Paramount+ nos EUA, posteriormente.

“WHAT’S UP LINDAS!” Está chegando a inédita edição brasileira de Drag Race Brasil e no trailer podemos ter um gostinho do que nos espera no reality: muito brilho, purpurina e altas performances das mais talentosas drag queens do nosso Brasil. Looks incríveis, makes bafônicas fazem parte dessa competição em busca da almejada coroa e do prêmio em dinheiro.

As drag queens competirão em desafios envolvendo atuação, moda, comédia e muito mais. Créditos: Divulgação

DRAG RACE BRASIL é a edição brasileira do programa de televisão premiado com vários Emmy®️ e sensação da cultura pop: RUPAUL’S DRAG RACE. Neste programa, drag queens de todo o Brasil competirão em desafios envolvendo atuação, moda, comédia e muito mais na esperança de se tornar a próxima superestrela drag e ganhar o grande prêmio em dinheiro.

Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell and RuPaul Charles são produtores executivos da World of Wonder.