“Drag Race Brasil”: Conheça as 12 Queens que participarão da competição

Drag Race Brasil tem estreia marcada para o dia 30 de agosto na MTV e no Paramount+

Drag Race Brasil é a edição brasileira do programa de televisão premiado com vários Emmy e sensação da cultura pop: RUPAUL’S Drag Race.

Neste programa, drag queens de todo o Brasil competirão em desafios envolvendo atuação, moda, comédia e muito mais na esperança de se tornar a próxima superestrela drag e ganhar o grande prêmio em dinheiro.

A MTV, o Paramount+ e a World of Wonder acabam de apresentar o elenco de queens que irá participar da primeira temporada de DRAG RACE BRASIL. A aguardada competição estreará no dia 30 de agosto no Paramount+, e às 21h na MTV, no Brasil e no restante da América Latina, e no WOW Presents Plus, no restante do mundo, excluindo o Brasil. A série estará disponível no Paramount+ nos EUA, posteriormente.

Em DRAG RACE BRASIL, doze competidores buscam levar a coroa para casa, tornar-se a próxima drag superstar do Brasil e ganhar um grande prêmio em dinheiro. A série será apresentada pela estrela: Grag Queen. Dudu Bertholini e Bruna Braga se unirão à apresentadora como parte do painel de jurades.

O elenco que irá desfilar na passarela drag, na esperança de arrematar a coroa, é composto por: Aquarela, Betina Polaroid, Dallas Vil, Diva More, Hellena Maldita, Melusine Sparkle, Miranda Lebrão, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade.