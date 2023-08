Dra. Manuela Bafini e a revolução da harmonização facial através da bichectomia

Conheça a trajetória da doutora que revolucionou a harmonização facial

Desde o ano de 2015, a renomada Dra. Manuela Bafini vem trilhando um caminho marcado por conquistas notáveis na área da harmonização facial. Sua expertise e dedicação a um procedimento específico têm elevado seu nome a um status de destaque no cenário da medicina estética: a bichectomia.

Em 2020 guia foi vendido para a maior editora de livros acadêmicos do país

Em um mercado que está sempre evoluindo, a Dra. Manuela Bafini encontrou sua paixão e sua missão em transformar rostos, e não apenas esteticamente. Com uma carreira que abrange desde o ensino até a prática clínica, ela se tornou uma das maiores autoridades quando o assunto é a redução das bochechas e emagrecimento facial.

Dra. Manuela Bafini: a especialista que transformou 5.000 rostos

O início dessa jornada remonta a 2015, quando a técnica de bichectomia ainda era novidade no Brasil. Dra. Manuela trouxe o primeiro curso da técnica ao país, ministrando-o inicialmente em Brasília. Originada nos Estados Unidos, a técnica logo se espalhou para São Paulo, onde a médica se aprimorou em um curso VIP e começou a realizar os procedimentos.

O compromisso da Dra. Manuela Bafini com a educação não parou por aí. Em 2018, ela e sua equipe foram responsáveis pelo pioneiro Meeting de Bichectomia. O evento reuniu profissionais renomados de diversas regiões do Brasil, contribuindo para a disseminação do conhecimento e para o estabelecimento de conexões no campo da harmonização facial.

O ano de 2019 marcou outro marco significativo em sua carreira. A Dra. Manuela lançou o “Guia Prático de Bichectomia”, uma obra única que trouxe ilustrações detalhadas e de fácil compreensão, facilitando o entendimento da técnica. O sucesso foi tamanho que o livro foi posteriormente adquirido pela editora “Napoleão Quintessence”, alcançando uma venda expressiva de mais de 3000 cópias.

Em entrevista exclusiva, a doutora enfatiza: “A bichectomia é um tema polêmico desde seu surgimento. Minha sugestão sempre foi agir com máxima segurança em todos os procedimentos de harmonização orofacial.” Ela reforça a importância de avaliar criteriosamente os pacientes e seguir protocolos rigorosos, já que a bichectomia é um procedimento cirúrgico permanente.

Com um olhar para o futuro, a Dra. Manuela Bafini não só celebra suas 5.000 bichectomias, mas também segue seu compromisso de impactar vidas e autoestimas. Seus atendimentos particulares em São Paulo e filiais buscam não apenas a estética, mas o cuidado integral dos pacientes.

Através da sua trajetória marcante e dos inúmeros pacientes transformados, Dra. Manuela Bafini conquista seu espaço como uma figura influente e respeitada no universo da medicina estética, deixando um legado que transcende o âmbito da beleza, promovendo a autoconfiança e o bem-estar.