Dra. Adriana Vilarinho lança livro sobre cuidados com a pele com prefácio de Padre Fábio de Melo

Em “Saúde à flor da pele”, a médica aborda a pele de forma integral, discutindo os impactos que os hábitos, os alimentos e as emoções podem ter sobre o maior órgão do corpo humano.

Afinal, o que é ter uma pele bonita? Para Adriana Vilarinho, uma das dermatologistas mais conceituadas do país, é ter uma pele saudável. Em Saúde à flor da pele, novo lançamento do selo Academia, da Editora Planeta, a médica explica que, para isso, não basta ter uma rotina de cuidados, como limpeza, hidratação e nutrição. Para garantir a saúde do maior órgão do corpo humano, é necessário também prestar atenção aos hábitos, à alimentação, às emoções e ao ambiente ao redor.

Com prefácio do Padre Fábio de Melo e organização da jornalista Lúcia Helena de Oliveira — um dos principais nomes da cobertura em saúde do país –, a publicação aborda a pele de maneira integral, relacionando-a a fatores internos e externos e esmiuçando as particularidades de diferentes pacientes: desde uma grávida que está à espera do bebê até uma pessoa que está em tratamento contra um câncer. Segunda a autora, a dermatologia é “uma espécie de ponto de encontro de todas as outras especialidades”, sendo capaz de anunciar diversas questões, desde horas de sono mal dormidas até as consequências de uma mudança climática, que nos expõem mais ao efeito do sol. “Por enquanto, quero apenas que você se sensibilize e perceba a sua pele como o reflexo de tudo o que você é, faz e vive”, afirma a dermatologista.

Para ter uma pele bonita é necessário prestar atenção à alimentação, hábitos e emoções (Foto: Reprodução)

Ao longo de toda publicação, a médica se preocupa em trazer uma linguagem acessível, sempre atenta à viabilidade dos cuidados com a pele no dia a dia. Adriana mostra ao público que, mais do que comprar cremes caros ou ter rotinas que exigem muitas etapas, é importante manter um cuidado básico, porém sempre constante. “A constância, aliás, é o maior segredo nos cuidados com a pele”, revela no livro. Defensora de uma aparência mais natural, sem o acúmulo de procedimentos que alteram permanentemente as feições do rosto, Adriana não deixa de esmiuçar as novidades dos

tratamentos estéticos e dá dicas valiosas a respeito dos nutrientes e ativos que beneficiam a saúde de nossa pele, bem como truques e receitas testadas por ela mesma.

Um verdadeiro guia de autocuidado: “a sua pele merece que você dedique alguns momentos do seu dia. Pode até ser rápido, mas tenha consciência disso ao lavar o rosto ou ao passar um creme. Faça tudo, cada movimento, por mais breve que seja, com atenção e carinho.”

FICHA TÉCNICA

Título: Saúde à flor da pele: Cuidados, segredos e conselhos de uma das mais conhecidas dermatologistas do país

Autora: Adriana Vilarinho, com a organização de Lúcia Helena de Oliveira

Páginas: 240

Preço livro físico: R$ 54,90

Editora Planeta | Selo Academia

SOBRE A AUTORA

Uma das mais conhecidas dermatologistas do país, Adriana Vilarinho é formada pela Faculdade de Medicina do ABC, na Grande São Paulo. Na própria faculdade, atuou como preceptora do Departamento de Dermatologia durante dez anos. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e da American Academy of Dermatology (AAD). Pelas cinco unidades de sua clínica em São Paulo, passam alguns dos rostos mais conhecidos do país.