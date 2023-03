Dr. Vitor Mello, especialista em ‘OverPants’, explica o sucesso do astro Nacho Vidal e o aumento da procura de procedimentos íntimos pelo público masculino

A série aborda o dote do ator que foi sucesso nos anos 2000 e o biomédico fala sobre a recente quebra de tabu sobre harmonização íntima em homens.

Grande astro do pornô espanhol, ganha uma série inspirada em sua vida e na carreira. A série “Nacho” é baseada na vida do ator Nacho Vidal, que bombou nos anos 2000, se tornando um grande ator da indústria pornográfica.

Vidal chegou a atuar em mais de 1500 filmes, e também chegou a produzir e dirigir muitos outros conteúdos para o público gay. Créditos: Divulgação

Vidal chegou a atuar em mais de 1500 filmes, e também chegou a produzir e dirigir muitos outros conteúdos para o público gay. A série mostra o que acontece nos bastidores de uma indústria que chega a gerar mais de 500 milhões de euros por ano na Espanha.

Durante os episódios, a trama se debruça não somente nas polêmicas que envolvem a trajetória do ator, mas também mostra várias decisões que o fizeram seguir no caminho da indústria pornográfica e se tornar um astro do pornô espanhol.

Dr. Vitor Mello, ele explica o que fez o ator se tornar o maior sucesso da indústria pornográfica, com os seus 25 centímetros. Créditos: Divulgação

Em conversa com o especialista, Dr. Vitor Mello, ele explica o que fez o ator se tornar o maior sucesso da indústria pornográfica, com os seus 25 centímetros: “O órgão sexual masculino remete a força, masculinidade, e isso é uma questão cultural desde a Grécia antiga, inclusive com templos cheios de símbolos fálicos, e isso se mantém até hoje, e, sendo de alguma forma, assuntos relacionados a sexualidade, um tabu, tudo que se refere ao órgão masculino, acaba gerando bastante repercussão”, explica o biomédico.

Especialista em ‘OverPants’, método patenteado pelo biomédico, ele fala sobre a alta procura dos homens em realizar procedimentos íntimos: “Esse aumento pela procura de procedimentos íntimos se devem a satisfação com a própria imagem, autoestima e segurança, sendo esta última informação baseada em estudos que afirmam que homens mais satisfeitos com a aparência do seu órgão sexual, se sentem mais confiantes, e isso acaba refletindo no dia a dia como um todo, afetando também na autoestima”, explica Dr. Vitor Mello.

Durante anos existiam diversos paradigmas sobre a estética em homens e que vêm sendo quebrados de acordo com o biomédico: “As clínicas deixaram de ter um apelo exclusivamente feminino, e o homem contemporâneo tem buscado melhorar na sua estética como um todo, inclusive na região íntima”, finaliza.

A série está disponível no LIONSGATE+, e tem um episódio semanal todo domingo. Para mais informações sobre o biomédico e seus procedimentos estéticos sigam nas redes sociais: @drvitormello.