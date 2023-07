Dr. Viotto: o dentista que conquistou as estrelas e revoluciona a estética dental

Conheça a trajetória de sucesso do Dr. Viotto, responsável por transformar sorrisos e se tornar referência no mundo das celebridades

Dr. Viotto, dentista e proprietário da JK Estética Avançada e Clínica Viotto, é reconhecido como um dos profissionais mais influentes quando o assunto é a saúde e estética dos dentes. Com um portfólio que inclui nomes como Gkay e Ludmilla, o dentista tem sido procurado por inúmeras celebridades em busca de sorrisos perfeitos.

Dr. Viotto se tornou referência em saúde e estética dental para celebridades

Entrevistado pela nossa redação, o Dr. Viotto compartilhou os detalhes sobre o seu diferencial no mercado: as lentes hiperrealistas, que possuem alto padrão de qualidade e beleza. Com um laboratório próprio e um cuidadoso processo de criação, o dentista revelou ter demorado mais de 8 anos para alcançar a excelência desejada, e hoje pode afirmar que atingiu seu objetivo.

Conheça as incríveis facetas dentárias que estão transformando o sorriso dos famosos

Ao ser questionado sobre os prós e contras das lentes de contato dental em porcelana, o Dr. Viotto destacou que o processo é irreversível, mas enfatizou nunca ter presenciado nenhum paciente se arrepender. A grande vantagem dessas lentes é a possibilidade de realizar mudanças permanentes de cor e formato, proporcionando um alto nível de satisfação aos seus pacientes.

O sucesso do Dr. Viotto: 8 anos de dedicação à perfeição

Além disso, o Dr. Viotto revelou que começou sua jornada em 2014, com as lentes de contato blech, que proporcionam um branco mais intenso. Atualmente, ele possui cinco clínicas próprias localizadas no Tatuapé, Alphaville, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e JK. Além disso, ele expandiu seus horizontes ao lançar o LICENCIAMENTO VIOTTO, que já conta com mais de 20 clínicas licenciadas em todo o Brasil. O próximo passo será um projeto internacional, com a abertura da CLÍNICA VIOTTO LISBOA.

Quando perguntado sobre as celebridades com as quais desenvolveu uma amizade, o Dr. Viotto mencionou nomes como Ludmilla, Rafaella (irmã do Neymar) e Matué, entre outros. Sua reputação no mundo das celebridades cresceu ao longo dos anos, e ele continua atraindo a atenção de mais pessoas famosas.

Por fim, o dentista revelou seus planos futuros, mencionando o interesse em atender o namorado de Anitta, Simone Suzina. O Dr. Viotto conheceu o empresário durante uma viagem à Itália, e desde então têm mantido contato. Se essa parceria se concretizar, será mais um passo importante em sua carreira.

O Dr. Viotto é um exemplo de sucesso e dedicação no ramo da odontologia estética. Sua habilidade em transformar sorrisos, aliada à sua presença entre as celebridades, o torna uma referência no mercado. Com um projeto social em Paraisópolis, o PROJETO SORRISO VIOTTO, e o INSTITUTO VIOTTO, onde forma dentistas em diversas técnicas, o dentista demonstra sua preocupação em compartilhar seu conhecimento e melhorar a vida das pessoas através do sorriso.