Dr. Roberto Guastelli, o advogado de famosos da TV que tem se tornado referência no país

O advogado atua com vítimas de crimes como homicídio, desaparecimento e crimes sexuais

Dr. Roberto Guastelli é advogado de famosos da TV e tem se tornado referência no país. Com 26 anos de atuação na área, hoje ele trabalha com vítimas de crimes como homicídio, desaparecimento e crimes sexuais.

Natural da capital paulista, onde ainda vive, o advogado de 50 anos iniciou sua atuação logo após se formar em 1996, por influência do pai, um advogado hoje com 93 anos e com mais de seis décadas atuando. Ele conta que em 2013 e 2014 participava de um programa na Rede Brasil de Televisão e no Carnaval de 2014 o diretor do programa desapareceu e o irmão dele pediu ajuda. Foi com o caso de Celso Maziere que ele iniciou o contato com personalidades da TV. “Ele desapareceu justo no Carnaval de 2014 em Porto Feliz, próximo aqui a cidade de São Paulo. Foi encontrado no canavial e a partir daí comecei a me especializar na advocacia criminal e como assistente de acusação”, conta o advogado.

A partir daí, Dr. Roberto passou a defender vítimas, famílias e crianças de crimes de homicídio, de desaparecimento, de crimes sexuais. “Acho importante essas pessoas terem um apoio, um respaldo jurídico para poder traduzir a linguagem jurídica para o português, para elas terem uma acessibilidade, pois são pessoas simples, humildes, que nem sempre têm condições de conversar, dialogar e entender o que uma autoridade policial está falando”, revela.

Além disso, passou a atuar com outros nomes da televisão brasileira. Atualmente, é advogado de personalidades como Luiz Bacci, apresentador e jornalista do Cidade Alerta, Wanderlei Cardoso, cantor, e do cantor e apresentador Naim. “Trabalhar com pessoas de grande visibilidade não é problema, porque são pessoas que você consegue conversar, entender o problema da pessoa e a pessoa te entender. O mais difícil, às vezes, são aquelas pessoas leigas, simples, que não têm grande visibilidade e que acham que você tem uma obrigação de dar uma resposta o mais rápido possível e não é sempre isso”, conta.

Em meio a tantas histórias vividas no mundo da advocacia, Dr. Roberto destaca um que, para ele, foi um dos mais emblemáticos da carreira ocorrido em 2018. “Foi o da criança Vitória Gabriela, em 2018. Ela foi andar de patins em Araçariguama, em uma plena sexta-feira, saiu da escola, almoçou e foi andar de patins. E lá ela foi arrebatada, foi confundida com a filha de um traficante que era devedor de drogas. Três pessoas, os executores, raptaram ela, colocaram no carro, ela gritou e aí, depois de quase dez dias, foi localizado o corpo dela, ela foi morta por eles. Então, foi um caso bem emblemático, porque na época eu estava assistindo a reportagem e minha filha caçula tinha a mesma idade dessa criança. Então, quando estava assistindo a reportagem, desliguei e a caminho do escritório me ligou a coordenadora do colégio que ela estudava me pedindo auxílio para os pais da vítima. Aí foi quando eu entrei nesse caso que repercutiu muito emocionalmente comigo, porque parecia que era minha filha, mas tive que separar o profissional do pessoal”, relembra.

Atuando com casos complexos, que mexem ainda mais com a emoção dos envolvidos, o advogado revela qual o maior desafio em atuar seguindo a lei, sem deixar o lado humano de lado. “O maior desafio é poder dar uma resposta rápida para a família da vítima de um desaparecimento, pois o tempo corre contra. Então é aquela coisa, as informações, as buscas, tudo isso tem que ser feito de imediato, não adianta uma autoridade policial instaurar só um procedimento interno de investigação, que é a mesma coisa que nada. Tem que instaurar um inquérito policial a partir do momento que recebe esse BO para poder já fazer as buscas, varreduras, que instaurado o inquérito consegue requisitar junto ao poder judiciário e as quebras de sigilos necessárias”, relata do alto de sua experiência.