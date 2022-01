Dr. Luiz Haroldo explica a cirurgia plástica no pescoço feita pela atriz Andrea Beltrão

Dr. Luiz Haroldo Pereira, pioneiro da lipo no Brasil, explica como funciona a operação que é queridinha de muitas estrelas, inclusive Roberto Carlos

Recentemente a atriz Andrea Beltrão, que está arrasando em “Um Lugar Ao Sol”, contou que a única cirurgia plástica que realizou até hoje foi na região do pescoço. Mas que cirurgia é essa que também foi feita por Roberto Carlos?

Dr. Luiz Haroldo Pereira, uma das autoridades na área de procedimento estético no Brasil, explica que é o lifting facial. O procedimento estético é realizado com o intuito de diminuir as rugas do rosto e pescoço, além de reduzir a flacidez da pele e remover o excesso de gordura do rosto, dando um aspecto mais jovem e bonito.

O procedimento estético é realizado com o intuito de diminuir as rugas do rosto e pescoço, além de reduzir a flacidez da pele e remover o excesso de gordura do rosto, dando um aspecto mais jovem e bonito

O médico, com mais de 40 anos de experiência, conta que o lifting facial ajuda a prevenir o envelhecimento dos tecidos do rosto e a queda deles. “De 70% a 80% são mulheres que procuram essa cirurgia, mas os homens também estão realizando a operação”, conta o cirurgião que alerta que é preciso o cuidado para que não tenham hematomas na região da barba.

Segundo o cirurgião, normalmente essa operação é muito procurada por pessoas que já passaram dos 40 anos, quando a região entre o tronco e a cabeça começa a ficar com um aspecto mais mole. “A cirurgia plástica de lifting cérvico facial é realizada há muitos anos pelos cirurgiões plásticos. Normalmente ela é indicada para os pacientes entre 40 e 80 anos. Muitas pessoas nessas idades chegam a fazer até 3 liftings. São poucas as pessoas abaixo dessa faixa etária que costumam operar essa região”, conta.

Segundo o cirurgião, normalmente essa operação é muito procurada por pessoas que já passaram dos 40 anos, quando a região entre o tronco e a cabeça começa a ficar com um aspecto mais mole

Dr. Luiz explica que a cirurgia é feita através de uma incisão na frente da orelha e na parte posterior da orelha e depois realiza alguns pontos para levantar os músculos, o que reduz a flacidez da região; a pele é colocada no lugar e o que sobra é removido.

E a duração da plástica costuma ser de dez anos, mas precisa de um cuidado extra: a reposição hormonal. “Uma paciente que faz o lifting e não faz reposição hormonal, que tem seus hormônios todos mal cuidados, acaba tendo uma tendência a ter flacidez e excesso de pele. Nesses casos pode ser que o resultado não seja duradouro, mas em média, 90% das operações têm efeitos por muito tempo. Em um espaço de dez anos a 20 anos sem nenhum problema”, conclui o médico.

Recentemente a atriz Andrea Beltrão, que está arrasando em “Um Lugar Ao Sol”, contou que a única cirurgia plástica que realizou até hoje foi na região do pescoço

Dr. Luiz Haroldo Pereira, atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, e é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. Ele se especializou na França, onde participou da equipe do Dr. Pierre Fournier. O médico tem mais de 25 artigos publicados nas mais diversas e importantes revistas nacionais e internacionais sobre cirurgia plástica e é autor de vários capítulos de livros sobre lipoaspiração, lipoenxertia, próteses de silicone, cirurgias de face e gluteoplastia, sendo considerado fonte no Brasil para todos estes assuntos. Para mais informações sobre médico: www.drluizharoldo.com.br ou Instagram (@luizharoldopereira).