Dr. Luis Claudio Guillaumon é destaque da oftalmologia no Japão e nos Estados Unidos

O médico atende em Suzana e São Paulo, além de teleconsultas em vários cantos do mundo

O sonho de grandes médicos é um dia serem reconhecidos profissional no país em que atuam. Dr. Luis Claudio Guillaumon não só conseguiu isso, como também virou uma referência na área de teleconsultas de oftalmologia no Japão e nos Estados Unidos. Atualmente, além dos atendimentos diários, ele também faz palestras e workshops para profissionais da área.

Dr. Luis já atuou como médico Oficial da Marinha na área da oftalmologia

Desde pequeno, Dr. Luis Precisou usar óculos e sempre foi fascinado e curioso sobre o funcionamento dos olhos e das lentes. Mas, foi só na faculdade que ele decidiu seguir a área da oftalmologia. No início, o médico foi para a neurocirurgia, mas ao fazer a primeira matéria sobre o setor da visão, ele se apaixonou.

“Hoje eu me sinto muito realizado e fico feliz toda vez que consigo ajudar alguma pessoa que passa pela minha consulta”, afirma o oftalmologista. Esse amor pelo que faz fez com que Dr. Luis Guillaumon chegasse em lugares incríveis, sendo convidado para fazer palestras em vários cantos do país e até a ser Secretário de Saúde de Suzano, município do interior de São Paulo.

Sobre o trabalho como Secretário de Saúde, o médico afirma que não é filiado a nenhum partido político e que aprendeu muito no cargo



Hoje, os pacientes encontram o médico na clínica de Suzano, em duas clínicas de São Paulo ou até virtualmente, pelo Instagram (@luis.guillaumon) ou nas teleconsultas. “Muitas pessoas dos Estados Unidos entram em contato, já fiz uma teleconsulta com uma youtuber famosa. A telemedicina abriu essa oportunidade de poder oferecer atendimento para quem precisa. Eu já morei no Japão e também tenho alguns pacientes de lá. Eu faço a teleconsulta e eles vêm operar no Brasil”, explica o oftalmologista.

Dr. Luis é graduado em Medicina, especializado em Oftalmologia e pós-graduado em Ciências da Visão e Administração para Médicos



Para os próximos meses, além de continuar sendo uma referência na área da oftalmologia e da telemedicina, Dr. Luis também quer desenvolver outra fonte de comunicação e conhecimento com os pacientes. Ele pretende manter um canal no YouTube e focar em fazer cirurgias, como as de catarata. “Eu fico muito feliz em conhecer o paciente de uma forma e depois da cirurgia ver ele feliz com a mudança. Isso me dá um imenso prazer”, concluiu o médico.