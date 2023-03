Dr. Leonardo Ortigara explica como funciona prótese peniana inflável, o procedimento é minimante invasivo e melhora a qualidade de vida do homem

O que norteia o urologista é simplificar o tratamento para as doenças masculinas e diminuir drasticamente aquele temido risco para o homem: o da impotência sexual

Nos últimos anos notou-se uma mudança no comportamento do paciente masculino. Depois da campanha de conscientização do Novembro Azul, há uma maior procura pelo homem no atendimento médico, principalmente, com um urologista. Para além do exame de próstata e do check-up, muitos homens buscam o especialista em urologia para realizar procedimentos estéticos e que melhora qualidade de vida masculina.

Para o médico, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes é a bússola para os aprimoramentos e também para sua realização como profissional. Créditos: Divulgação

Um desses procedimentos é a prótese peniana inflável que é realizada com incisão única e menor que 4 centímetros. “Hoje nós temos as próteses penianas cada vez melhores, sendo as infláveis as mais procuradas, porque são as melhores. É uma cirurgia que demora de 20 a 40 minutos, muitas vezes pode ser feita em centro ambulatórias ou hospitalar, depende do paciente, das condições do paciente. É uma cirurgia que é feita com um micro corte, que se homem mantiver os pelos pubianos é praticamente imperceptível. Dá uma qualidade sexual muito boa para o homem. E uma mulher dificilmente consegue diferenciar uma ereção normal para uma ereção de prótese inflável”, explica o Dr. Leonardo Ortigara.

Apesar do procedimento ser mais realizado em pacientes mais idosos, Ortigara afirma que a procura é geral. “Eu já coloquei prótese peniana inflável em homem de 35 anos. Gente que sofreu uma lesão, uma fratura, quebrou a vertebra, está de cadeiras de rodas, que sofreu uma cirurgia mais agressiva. Pacientes diabéticos desde criança, a diabete piora muita a qualidade sexual. Pacientes que usam anabolizantes, eu já coloquei prótese em pacientes por causa de anabolizantes, porque usou por muito tempo e ficou impotente”.

O urologista realiza a colocação da prótese peniana inflável em pacientes com disfunção erétil. Créditos: Divulgação

O urologista salienta que é importante o homem saber que quando ele tem um problema de ereção, quando ele não consegue mais manter a rigidez, a tendência com passar dos anos é ocorrer o encurtamento peniano. “A partir do momento que o homem tem problemas de ereção o pênis realmente encolhe, o pênis pode encolher de meio a um centímetro por ano se ficar sem ereção”

Além da prótese peniana inflável, existe novas técnicas para melhorar o tamanho e volume peniano, como é o caso do UroFill, a técnica também é utilizada para corrigir lesões. “É uma técnica que chegou mês passado no Brasil, são poucos médicos que já fizeram curso. É uma técnica patenteada tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. É uma técnica ganho de volume peniano e diferentemente do que tinha no passado que era muito malvisto ou mal administrado, hoje como é feito basicamente só por urologista tem tido uma qualidade, menores riscos e menos complicações, ficou bem interessante”, avalia o urologista.

Muitos homens também vão ao consultório do especialista em urologia em busca de tratamento para distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (andropausa), no tratamento é utilizado implantes hormonais subcutâneos. “Os pacientes homens estão cada vez mais preocupados com queda dos níveis hormonais. Antes era uma coisa que a gente achava que era só presente para as mulheres”.

Caso mais complexos também se beneficiam dos avanços tecnológicos na área da medicina, como o tratamento para câncer de próstata ou renal, que podem ser realizados via robótica, com internações que, na maioria das vezes, não chegam a 24 horas. “Tudo isso irá refletir em uma recuperação mais rápida, segura e que podem gerar menores sequelas futuras”, conclui o médico.