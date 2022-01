Dr. Laser expande negócios para todo Brasil e aposta em tratamentos avançados

Com mais de 35 lojas pelo Brasil, rede de estética avançada visa maior expansão para 2022 e investe na variedade e em novos tratamentos

Há quase 18 anos no mercado, a Dr. Laser, nascida na capital mineira, Belo Horizonte, é atualmente a maior clínica de estética avançada do país. Atualmente a marca conta com 39 unidades espalhadas pelo Brasil, e pretende expandir ainda mais seus negócios durante o ano de 2022.

Desde o seu surgimento, a rede de clínicas segue apostando nos mais diversos tratamentos de estética avançada, e já possui uma variedade enorme em seu portfólio, que vai desde os cuidados com a pele, como peeling e limpeza, até os cuidados com o corpo, como depilação a laser e drenagem linfática.

Outro diferencial da rede está relacionado aos tratamentos exclusivos da casa, como o Green Detox – um detox facial pensado para um novo conceito de spa urbano, que elimina as toxinas e os radicais livres, melhora a oxigenação e nutre profundamente a pele – e o W-Peel, que é perfeito para peles oleosas, pois reúne métodos e tecnologias para controle de oleosidade, estimula a renovação da cútis e promove a uniformização do tom da pele.

Além disso, com o início da pandemia e consequentemente o aumento das compras online, a Dr. Laser inovou mais uma vez e amadureceu digitalmente, lançando um e-commerce próprio para a venda de seus dermocosméticos, que já representa mais de 30% da receita. A novidade em vendas foi primordial para o crescimento de 30% da empresa em 2021. A rede comercializa, hoje, uma linha própria, chamada de DE (Dermo Estetic), com itens para a pele, cabelo e unhas, e uma linha de importação americana, Restorsea, sendo a única detentora de venda desta marca fora dos Estado Unidos.

A empresa atua com tecnologia de ponta e opta por não trabalhar apenas com uma marca exclusiva, isso porque está sempre na busca pelo que há de mais novo e moderno no mercado da estética.

Só nos últimos quatro anos, a rede passou de 10 para 39 lojas e a expectativa para este ano é expandir ainda mais os negócios para novas regiões. O grande avanço veio após a adoção do modelo de franchinsing, o que fez com que que a Dr. Laser chegasse a diferentes lugares do Brasil, com franqueados que investem um capital médio de R$ 600 mil e estimam um faturamento mensal em torno de R$ 153 mil por unidade.

