Além de champagne e atendimento personalizado, Danilo Bravo ganha o Brasil com especialidade em cosmiatria

A clínica do médico no Paraná, mas Danilo já atende em outros estados

O médico Danilo Bravo é o responsável por cuidar da beleza de várias estrelas, como o Ricardinho do vôlei e a cantora Naiara Azevedo. Muito além de um serviço, o médico proporciona uma verdadeira experiência aos clientes, não é à toa que o nome da clínica dele é “DB Aesthetic Experience®️”.



Naiara Azevedo e Tiago Abravanel fizeram tratamentos com Danilo antes de entrarem no BBB 22



Apaixonado por medicina desde pequeno, Danilo contou que antes de começar os estudos na área já conseguia identificar em si mesmo alguns pontos que poderia melhorar esteticamente, como o nariz. Com esse olhar, ele decidiu que queria trabalhar com a parte estética e se especializou em Cirurgia Geral.

“Na adolescência passei por uma cirurgia de rinoplastia que transformou minha vida. Desde então comecei a pensar que poderia transformar a vida de outras pessoas através da beleza”, contou o médico



Durante a residência, Danilo conheceu e fez alguns cursos sobre procedimentos estéticos e não invasivos, e foi aí que ele teve a certeza do que queria para o futuro. Hoje, Danilo é especialista em cosmiatria, uma área da medicina que trata a beleza em todos os aspectos, focado no tratamento e prevenção de problemas estéticos.



O diferencial desse tipo de trabalho especializado em cosmiatria é a forma abrangente e ética em que tudo é feito, garantindo sempre um aspecto real para o rosto e elevando a beleza do cliente. Com Danilo Bravo, o serviço vai muito além disso e se torna uma experiência. A clínica boutique criada por ele tem um atendimento personalizado a nível de um hotel resort, de acordo com o médico. Os clientes ganham até champagne.

O objetivo do médico para os próximos anos é abrir a clínica “DB Aesthetic Experience®️” em vários cantos do país e fazer cursos para repassar o conhecimento que conquistou ao longo dos anos, além de continuar levando beleza e autoestima para os clientes.