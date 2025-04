Dr. Bruno Camargo participa do AMWC, maior congresso de medicina estética do mundo, em Mônaco

O cirurgião-dentista especialista em harmonização facial, Dr. Bruno Camargo, participou do 23º Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC), realizado em Mônaco. O evento, considerado o mais prestigiado do setor no mundo, reuniu especialistas de diversas partes do mundo para debater inovações tecnológicas, novas técnicas e avanços no campo da medicina estética e antienvelhecimento.

Dr. Bruno esteve presente na 23º Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC), realizado em Mônaco.

A conferência deste ano apresentou uma ampla gama de descobertas e tendências globais, se consolidando como um espaço de alto nível para troca de conhecimento e networking entre profissionais. Para o Dr. Bruno Camargo, a oportunidade de participar do AMWC reforça sua busca constante por atualização e aperfeiçoamento. “Este congresso é uma vitrine para as mais recentes inovações na área. Pude acompanhar de perto as principais novidades em técnicas e avanços. Acredito que a troca de experiências com outros profissionais de renome internacional é essencial para levar aos meus pacientes procedimentos seguros e eficazes”, afirmou.

O especialista também destacou a relevância de trazer ao Brasil as abordagens mais modernas em harmonização facial e medicina antienvelhecimento. “Estar presente em eventos de grande impacto como o AMWC nos permite absorver conhecimentos atualizados antes mesmo que eles cheguem ao mercado brasileiro. Isso nos coloca à frente na implementação de novas tecnologias e no aperfeiçoamento das técnicas aplicadas aos pacientes, sempre prezando pela segurança e naturalidade nos resultados”, explicou.

“Este congresso é uma vitrine para as mais recentes inovações na área”, afirma Dr. Bruno.

Por fim, ele reafirma seu compromisso com a excelência profissional e a inovação. “A medicina estética está em evolução e quem deseja oferecer o melhor precisa estar atento às descobertas e ao que há de mais avançado no mundo. Meu objetivo é sempre superar as expectativas dos meus pacientes. O AMWC é a prova de que estamos no caminho certo, mas também um lembrete de que a busca pelo conhecimento nunca termina”, concluiu.