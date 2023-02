Dr. André Mansano explica as 4 principais causas de travamento da coluna lombar

Desde o espasmo muscular até a hérnia de disco, existe vários motivos que pode ocasionar essa dor.

Muitas pessoas já passaram por aquela situação em que você abaixa, a coluna trava e fica impossível conseguir se mexer. Um dos motivos disso acontecer é o espasmo muscular. “Nós temos inúmeros músculos que sustentam a coluna lombar, eventualmente, em um movimento súbito, essa musculatura pode entrar espasmo muito forte, o que pode causar um travamento da coluna lombar”, explica o Dr. André Mansano.

r. André Mansano explicou os principais motivos que geram o travamento da coluna lombar. Créditos: Site/ Dr. André Mansano

O médico ainda ressalta que outra possibilidade para o travamento da coluna lombar são os ligamentos presente na região. “Assim como músculos, nós temos inúmeros ligamentos que ajudam na sustentação da coluna lombar e também após alguns movimentos, usualmente, súbitos pode haver um estiramento desses ligamentos que normalmente estão conectadas entre músculos ou entre ossos”.

O disco intervertebral também é uma fonte possível de dor, em alguns casos essa dor acontece de repente. “O disco intervertebral tem fundamentalmente três partes, o núcleo que é mais gelatinoso, o ânulo que comparamos as cascas de cebolas, mas é muito mais endurecido, e a placa terminal que faz o contato com a vértebra. Ao redor do disco intervertebral existem inúmeros nervinhos que são responsáveis pela sensibilidade do disco e o material de dentro é mais ácido, eventualmente, o ânulo pode sofrer uma ruptura e conteúdo mais ácido extravasa e entra em contato com essas terminações nervosas o que pode gerar um travamento da coluna” exemplifica o médico intervencionista da dor.

O estiramento dos ligamentos da coluna também é um dos motivos que causam o travamento da região. Créditos: YouTube

A tão conhecida hérnia de disco pode ser uma das causas do travamento de coluna, mas nesse caso, em específico, normalmente a dor irradia até o pé. “A medida em que o disco intervertebral enfraquece, pode acontecer do ângulo escapar para trás e comprimir o nervo que desce para a perna, o que ocasiona a hérnia de disco. É por isso que o paciente com hérnia de disco tem, normalmente, uma dor lombar baixa ou no glúteo que irradia para uma ou outra perna” finaliza Dr. André Mansano.