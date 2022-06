Doutor Hérnia apresenta 11 métodos exclusivos para tratamento de hérnia de disco no Brasil

A marca brasileira está em processo de internacionalização

Unir conhecimentos pode gerar um resultado ainda mais positivo para o mundo e foi exatamente isso que aconteceu para criação do Doutor Hérnia. A franquia foi criada pelos fisioterapeutas, Dr. Laudelino Risso e Dr. André Pêgas, que combinaram as técnicas que utilizavam nos pacientes para criar métodos exclusivos e inéditos para tratamento de hérnia de disco.

Dr. Laudelino é fisioterapeuta com diversas formações, entre elas: Escola de Osteopatia, Tratamento da dor e Medicina mente corpo



Os fundadores do Doutor Hérnia sempre eram convidados para ministrar cursos e palestras na área. Eles eram referências no mercado e recebiam convites para atender em diversas regiões do país. Por não conseguirem atender a todos como gostariam, eles juntaram as técnicas que utilizavam e criaram quatro métodos revolucionários para o tratamento de hérnia de disco e criaram uma franquia em 2013 para colocar isso em prática. Hoje, a marca já conta com 11 métodos e está no processo de internacionalização.

“Quando nós vimos que o método que desenvolvemos poderia ter eficácia quando treinássemos um fisioterapeuta para ter um resultado similar ao nosso, nós fizemos um teste e o profissional conseguiu replicar com resultados excelentes. Com isso, fomos vendo que poderíamos fazer uma franquia com esse know-how, fornecendo aos investidores esse treinamento”, explicou o Dr. Laudelino Risso.

Na Doutor Hérnia é utilizado um protocolo que se mostrou eficaz em mais de 90% dos casos tratados



Além da criação de técnicas inéditas, os fisioterapeutas também trouxeram para o Brasil técnicas exclusivas de instituições renomadas internacionalmente, como Harvard Medical School e Hospital Beth Israel. O mais interessante para os pacientes é que o Doutor Hérnia vai muito além da realização de cirurgias, há protocolos de prevenção as doenças e também técnicas de tratamento que evitam a necessidade de uma operação invasiva.

Dr. André também é sócio da Doutor Hérnia. Ele é fisioterapeuta especialista em Ostepatia e desenvolveu vários equipamentos para tratamento da coluna vertebral



Por motivos como esse que a marca Doutor Hérnia virou referência internacional. Hoje, já são 87 unidades no Brasil e o plano de expansão da empresa é chegar a 250 unidades até o fim de 2023. Dr. Laudelino também revelou planos de internacionalização. “Estamos sempre procurando avançar, seja com equipamentos ou técnicas. Queremos internacionalizar a marca ainda em 2022. Estamos em negociação com Portugal, Flórida, Canadá”, concluiu o especialista.