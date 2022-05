Douglas Silva sobe ao palco e canta sucessos junto ao ídolo Péricles, em show no Rio de Janeiro

O ator não resistiu, soltou a voz e ainda fez homenagem à sua esposa em uma das canções do repertório do cantor

O ator e ex-BBB22 Douglas Silva está aproveitando bastante a vida após receber o terceiro lugar entre os competidores do reality show. Apaixonado por samba, o artista marcou presença, ao lado de Carolina Brito, sua esposa, no show do cantor Péricles, no último domingo (22), no evento “Meu Rio é Samba”, em Jacarepaguá, bairro carioca.

Com alegria e descontração contagiantes, DG, como é conhecido, assistiu a apresentação do sambista do palco, onde aproveitou para filmar o show e compartilhar nos stories do seu perfil do Instagram.

O artista relembrou a amizade com seu ídolo e contou que foram apresentados por Regina Casé, na época do programa “Esquenta”, da Rede Globo, onde eles faziam participações.

Mas é claro que Péricles não ia deixar passar essa presença tão querida no seu palco e convidou o ex-BBB para cantar junto suas músicas, agitando ainda mais a noite.

“Não tenho maturidade pro show do Péricles”, disse Douglas aos sócios do evento, Leandro Rosa e Julinho, que incentivaram o ator a ficar no palco com Péricles quando ele apresentou a música “Vinhos e lingeries”, trilha sonora do seu casamento, que já dura 17 anos.

“A voz dele é linda demais, mas eu sou suspeito para falar. Gosto muito!”, revelou DG sobre o cantor, na época em que ainda estava confinado na casa do Big Brother Brasil.