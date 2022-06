Dorama: ‘A Evolução do Nosso Amor’ chega ao Prime Box Brazil

Com atuações dos aclamados Crystal Zhang e Zhang Ruoyun, série mostra o conflito entre a tradição e a modernidade em um país em constante transformação

A série “A Evolução do Nosso Amor”, sucesso de audiência na China, estreia dia 18 de julho no Prime Box Brazil. A programação inclui também especiais produzidos pela CCTV, uma referência mundial na produção de alta qualidade em documentários, como parte da 2ª Edição do Programa de Exibição de Filmes e Séries Chinesas, uma parceria entre China Media Group e Grupo Box Brazil.

“A Evolução do Nosso Amor” é um C-Drama do gênero romântico contemporâneo. A trama explora uma questão cultural antiga na tradição familiar chinesa: mulheres devem se casar até os 25 anos. Uma vez que cabe aos homens darem netos a seus pais e uma nora para cuidar da casa e dos sogros, não se esperava que as mulheres tivessem grandes ambições profissionais. Mas o mundo moderno e as novas gerações buscam romper esses conceitos.

Ai Ruo Man (interpretada pela atriz Crystal Zhang) tem quase 30 anos e é uma profissional bem-sucedida da indústria da moda. Mas sua personalidade forte, foco na carreira, inabilidade doméstica e independência natural afastam os homens de sua vida. Com a grande pressão familiar para se casar, Ruo Man vai ceder à pressão?

Lu Fei (interpretado pelo famoso ator Zhang Ruoyun) é um dentista talentoso, sócio de uma grande clínica, gentil, tranquilo, que gosta de cozinhar, limpar e cuidar de seu jardim. As mulheres admiram seu espírito bondoso, mas jamais são plenamente correspondidas em suas investidas, pois ele tem interesses não declarados em sua melhor amiga, Ai Ruo Man.

A série tem classificação 8,7 nos sites My Drama List e Rakuten Viki.

Ai Ruo Man e Lu Fei são melhores amigos desde a escola. Ao se aproximarem da casa dos 30 anos, será que eles conseguem ajudar um ao outro a encontrar os parceiros dos sonhos? O amor pode estar mais perto do que imaginam.

