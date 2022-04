Dono maior escola de negócios de alimentação e delivery no Brasil, fala sobre as três tendências do mercado de pizzaria

Empresário Marcelo Marani, já prepara curso presencial, em São Paulo, quando vai repassar lições aprendidas em sua participação na International Pizza Expo Conference

Dividir conhecimento e know how com empresários do ramo da gastronomia. Esta tem sido a missão de Marcelo Marani, CEO e fundador da plataforma Donos de Restaurantes, maior escola de negócios de alimentação e delivery no Brasil, que já ajudou mais de 13 mil alunos a prosperarem. Recém chegado da última edição da International Pizza Expo Conference, realizada em Las Vegas (EUA), já prepara imersão presencial, em São Paulo. “Eu e mais 10 palestrantes mostraremos como será o mercado nos próximos meses e anos, e o que o empresário precisa saber para aproveitar as oportunidades que estão por vir”.

O evento reunirá 300 pessoas, entre os dias 22 e 25 de maio, mas Marcelo Marani antecipou, com exclusividade, as três principais tendências/soluções do mercado de pizzaria que pôde observar no congresso no exterior. Confira:

1) Automação

“Com a escassez cada vez maior da mão de obra, o que vimos nessa feira é a opção em larga utilização, da robotização, de tecnologia de auto serviço e modernização dos equipamentos. Isso é muito importante, porque traz autonomia não só para o dono pizzaria, como de restaurantes, em geral. Muitas vezes o empresário deixa de expandir pela escassez de mão de obra, e isso está sendo resolvido com a automação”, explicou Marcelo Marani.

2) Produtos artesanais

“Vimos farinhas de trigo produzidas por pequenas famílias de agricultores, queijo muçarela feito em pequenas fazendas, molho de tomate também sendo produzido por famílias de agricultores. O que isso traz de bom para o mercado? A qualidade do insumos sendo cada vez uma oportunidade de agregar valor ao produto final. Os produtos artesanais conferem uma alta qualidade e uma pureza muito maior do que os industrializados e, mais que isso, esse movimento fomenta uma pulverização nos fornecedores de matéria prima, trazendo diversidade, competitividade por preço e originalidade”, declara o empresário.

3) Inclusão de grupos como veganos, intolerantes ao glúten e a lactose.

“Na feira vimos muitos produtores de insumos “plant based” que fomentam o consumo consciente de proteína animal, optando pela proteína vegetal. Além disso, vimos o crescimento e a diversidade de produtos sem glúten e sem lactose, observando o crescimento da população intolerante”, comenta.

A chave para o crescimento

Marcelo Marani, CEO e fundador da plataforma Donos de Restaurantes

Participar da feira, segundo Marcelo Marani, o ajudou a entender para onde vai o mercado nos próximos três anos. “Isso me permite fazer projeções, a médio e longo prazo, entender quais serão os movimentos do mercado e, com isso, é possível tomar ações antes mesmo que o nosso mercado perceba mudanças”.

Para quem está no início da jornada, como empresário, o fundador da plataforma Donos de Restaurantes deixa um recado: “O empresário que começa com menos investimento, com menos poder financeiro, precisa apostar no conhecimento, no desenvolvimento da sua marca e em novas conexões com empresários, para que possa acelerar o crescimento da sua empresa. É muito melhor aprender com quem já passou por esse caminho, do que ficar batendo a cabeça, tentando aprender sozinho. Então, o meu direcionamento é que o empresário acredite no potencial que ele tem, trabalhe sério e busque conhecimento. Essa é a chave para o crescimento”, conclui Marcelo.