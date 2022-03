“Dona de Si” – Suzana Pires lança livro para mulheres sobre equilíbrio entre carreira e vida pessoal

Com tantos trabalhos no currículo, a atriz é um ótimo exemplo de um bom equilíbrio

Na próxima semana é celebrado o Dia Internacional da Mulher e as brasileiras vão ganhar um presentão na quinta-feira, dia 10 de março. A atriz Suzana Pires lançará o livro “Dona de Si” na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo-SP. A obra contará em detalhes a caminhada profissional da autora, que fez grandes trabalhos na televisão e criou um instituto, que leva o mesmo nome do livro.

Com histórias pessoais e profissionais, Suzana identifica 5 etapas da construção da mulher empreendedora de si mesma: estudar, experimentar, provar-se, pertencer e legado



Além da história autoral impactante, a obra de Suzana também servirá como um convite às leitoras para que elas se tornem donas de si mesmas. Será quase um manual para a mulher moderna, mostrando reflexões importantes sobre o equilíbrio entre carreira e vida pessoal, em constante busca de protagonismo, independentemente da posição que ocupa.

Ao longo dos últimos 5 anos, Suzana escreveu pensamentos, experiências e pontos de vista sobre a dificuldade que uma mulher encontra para desenvolver uma trajetória profissional própria



“Impossível não nos enxergamos nas histórias de vida contadas no livro, pois nossas dúvidas e questionamentos encontram eco e conforto em muitas delas, fortalecendo-nos”, disse Luiza Helena Trajano, que assina o prefácio. A proprietária do Magazine Luiza fez apenas elogios a obra e recomentou a todas as mulheres.

O Instituto “Dona de Si” é um alavancador de talentos femininos e tem o objetivo de aumentar o número de mulheres líderes em todos os setores da economia brasileira



A obra é resultado do projeto de uma vida da atriz, que iniciou em 2017, com uma coluna assinada por ela e com passagem em várias revistas nacionais. O livro é a explanação do método Dona de Si para que cada mulher se torne empreendedora da própria vida. E a cada etapa do método, uso passagens da minha vida profissional como exemplo”, explica Suzana.

Sessão de autógrafos com Suzana Pires

O quê: Lançamento oficial em São Paulo do livro Dona de Si

Quem promove: Suzana Pires e DVS Editora

Quando: 10 de março (quinta-feira), 19h

Onde: Livraria Cultura do Conjunto Nacional

Localização: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073, São Paulo

Entrada: evento gratuito